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В Таджикистане российских туристов эвакуировали с помощью вертолёта

25 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Пятеро альпинистов из России эвакуированы на вертолете с гор в Таджикистане.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Спасатели выдвинулись к туристам после того, как один из альпинистов почувствовал недомогание во время восхождения.


«Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области жаловался на развитие пневмонии», — написано в публикации.
Туристов транспортировали в международный аэропорт Душанбе. После чего пострадавшего альпиниста госпитализировали.

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#Таджикистан
#вертолет
#туристы
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В Питере тракторист изнасиловал пьяную школьницу
В Санкт-Петербурге взрослый мужчина напоил школьницу, а затем изнасиловал
25 июля 2023, 11:38

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге школьница пошла на прогулку с новым знакомым, который напоил ее и изнасиловал, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, 22 июля 27-летний уроженец Сибири пригласил на прогулку петербургскую восьмиклассницу. Он предложил ей выпить неустановленный напиток, после употребления которого девочка потеряла бдительность. Злоумышленник воспользовался состоянием школьницы и изнасиловал ее.  

Заявление в полицию написала мать девочки.  

Мужчину схватили. Оказалось, что мужчина, работающий трактористом, приехал в северную столицу на заработки.  

На задержанного возбудили уголовное дело за изнасилование. Однако, из чего состоял напиток, который он предложил выпить девочке – следствию еще предстоит установить.

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#Санкт-Петербург
#Тракторист
#Школьница
#Изнасилование
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В Чечне бабушка связала внука из-за сломанных саженцев
25 июля 2023, 11:34

Фото: iStock/Irina_Geo

В Чеченской республике бабушка связала мальчика по рукам и ногам, а потом снимала происходящее на видео с целью пожаловаться на поведение ребёнка его отцу.
Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ». На кадрах видно, как на стуле сидит мальчик со связанными руками и ногами. За кадром его бабушка говорит, что отправит видео отцу. Также жалуется, что ребёнок сломал во дворе все саженцы. Женщина обещала оставить внука сидеть без воды и еды.
 
Прокуратура начала проверку после случившегося.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который на постоянной основе издевался над своим 10-летним сыном и бил его в Кемерово, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Росси.

В отношении жестокого отца возбудили сразу два уголовных дела: о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о причинении физических и психических страданий.

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#Чечня
#бабушка
#внук
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Личный повар Барака Обамы утонул в пруду
25 июля 2023, 11:19

Фото: kremlin

Шеф-повар бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелл найден мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс.
Телеканал ABC сообщает, что тело 45-летнего повара нашли утром 24 июля в пруду города Эдгартаун. Труп находился на глубине около 2,5 м, в 30 м от берега. Известно, что повар отправлялся заниматься одной из разновидностей серфинга — паддлбордингом, но так и не вернулся.

«Тафари был членом нашей семьи. Творческим и страстно увлеченным готовкой и её возможностью сближать людей», —такое заявление сделали экс-глава Белого дома и его супруга Мишель Обама.
Повар Тафари Кэмпбелл работал в семью Обамы и после окончания его президентства.

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#Обама
#повар
#пруд
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Водитель в Киеве насмерть сбил украинского военного
В Киеве водитель задавил двух украинских военных, один из них погиб
25 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Водитель сбил двух украинских военных на блокпосту в Киеве, сообщает Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, водитель передвигался по городу в неположенное время – период комендантского часа. Он совершил наезд на двух военнослужащих нацгвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.  

От полученных травм один военный скончался, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.  

Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело.  

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#Киев
#Водитель
#Блокпост
#ДТП
#Военные
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В Турции зафиксировано новое землетрясение
25 июля 2023, 11:06

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 5,4 случилось во вторник в центральной части Турции.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр землетрясения расположился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). Там проживают более 88 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 км.
 
Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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#землетрясение
#Турция
#ЧП
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Из-за отказа школьника работать закладчиком администрацию Пятигорска заминировали
25 июля 2023, 10:57

Фото: iStock/bodnarchuk

В Пятигорске школьник отказался работать закладчиком, из-за чего наркошоп заминировал администрацию города от его имени. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на электронную почту администрации Пятигорска пришло письмо, в котором 14-летний школьник рассказал, что вступил в неонацистское движение МКУ*, куратор это движения поручил ему снять убийство мамы, а также школьнику было необходимо поджечь дом. После этих действий несовершеннолетний якобы должен был вместе с участниками МКУ* подорвать посёлок. 

В письме были указаны контактные данные девятиклассника, сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить школьника. Он рассказал, что устроился работать закладчиком, однако после отказался работать. По этой причине «коллеги» решили его наказать. 

Сообщается, что школьник удалил все переписки с работодателями из наркошопа, из-за чего найти их не представляется возможным.

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*Признана террористической и запрещена в РФ

#Пятигорск
#школьник
#наркотики
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В жилом доме Татарстана взорвался газ
В многоэтажке Нижнекамска разгорелся пожар после взрыва газа
25 июля 2023, 10:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пятиэтажном жилом доме в городе Нижнекамск взорвался газ, сообщает «РЕН ТВ».
По предварительной информации, источник взрыва находился на первом этаже. В результате – здание частично выгорело, несущие конструкции дома разрушены, взрывная волна выбила стекла из некоторых квартирных окон.  

Известно о двух пострадавших, в каком состоянии они находятся – не уточняется. 15 жильцов самостоятельно покинули здание, а еще девятерых вывели сотрудники МЧС.  

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#Нижнекамск
#Взрыв газа
#Пожар
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Диверсант с иконой поджег релейный шкаф в Липецкой области
В Липецкой области на месте сгоревшего релейного шкафа нашли икону
25 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/Алексей Кравчук

На перегоне Сенцово – Липецк в Липецкой области неизвестный поджег релейный шкаф, сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание заметил электромеханик, который и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли рядом с испорченным шкафом пластиковую бутылку, икону, покрывало, чёрную перчатку и пачку из-под сигарет.  

Шкаф подгорел сверху и снизу, однако, вскрыт не был. Происшествие никак не повлияло на движение поездов.  

Верующего диверсанта разыскивают. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».  

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#Липецкая область
#Релейный шкаф
#Икона
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Уголовник изнасиловал школьницу в отеле Санкт-Петербурга после знакомства в интернете
25 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Взрослый мужчина познакомился с девятиклассницей в интернете на сайте знакомств. При встрече он ее изнасиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что насильник и пострадавшая на сайте Tabor.ru. 55-летний летний мужчина без гражданства РФ представился Игорем, после продолжительного общения предложил школьнице увидеться.

В результате насилия несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью. Сообщается, что подозреваемого задержали. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного срока. Ранее мужчина уже был судим за покушение на кражу с проникновением в жилище.

Напомним, ранее в Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать. Свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком.

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#изнасилование
#Петербург
#сайт знакомств
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