В Таджикистане российских туристов эвакуировали с помощью вертолёта

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Пятеро альпинистов из России эвакуированы на вертолете с гор в Таджикистане.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.
Спасатели выдвинулись к туристам после того, как один из альпинистов почувствовал недомогание во время восхождения.
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Спасатели выдвинулись к туристам после того, как один из альпинистов почувствовал недомогание во время восхождения.
«Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области жаловался на развитие пневмонии», — написано в публикации.Туристов транспортировали в международный аэропорт Душанбе. После чего пострадавшего альпиниста госпитализировали.
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Мария Фирсова