В Таджикистане спасли альпинистов из подмосковного Дзержинска

Фото: istockphoto/Chalabala
Группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.
Ранее в горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт. Спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.
Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.
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За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.
«Среди них один альпинист, при падении получивший переломы ребер, один - получил обморожение и одна спортсменка – с сильной простудой. У всех них ещё и горная болезнь», - отметил Джамшед Камолзода.Все эвакуированные альпинисты – члены спортклуба из подмосковного Дзержинска.
Ранее в горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт. Спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.
Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.
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Мария Фирсова