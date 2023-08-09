В тайге на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка

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В таежной местности Алтайского края пропала двенадцатилетняя девочка, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, ребенок потерялся днем 8 августа. Девочка с родственниками направлялась в село Верх-Коптелка Тогульского района. Ее отпустили погулять, девочка ушла и не вернулась. Сперва родственники пытались найти ее самостоятельно, и в полицию обратились только к вечеру.
Сейчас на поиски девочки выдвинулись следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего ребенка.
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Сейчас на поиски девочки выдвинулись следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.
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Евгения Парфентьева