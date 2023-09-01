В Таиланде без вести пропал российский турист

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В Таиланде на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг без вести пропал турист из России, по предварительным данным, он утонул. Об этом стало известно из сообщения интернет-портала Phuket News, который ссылается на местную полицию.
«Отделение туристической полиции Пхукета обратилось с призывом предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках пропавшего россиянина, предположительно пропавшего в море на пляже Най Янг вечером 1 сентября», - следует из сообщения.
Уточняется, что полиция приступила к поиску туриста сразу после сообщения о его пропаже. Однако к вечеру поисково-спасательная операция была приостановлена ввиду сложных погодных условий. Поиски могут продолжить в субботу. При этом личность пропавшего туриста не уточняется.
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Элина Позднякова