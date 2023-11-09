В Таиланде местные жители напали на россиянку

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На юге Паттайи двое тайцев ударили россиянку по голове и отобрали смартфон.
На помощь россиянке пришёл охранник апартаментов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов собрали записи с камер видеонаблюдения и начали поиск злоумышленников.
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