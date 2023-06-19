В Таиланде охранники избили россиянина в гоу-гоу-баре

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Bangkok Post пишет, что россиянина избили охранники гоу-гоу-бара в Паттайе
В ночь на 19 июня в полицию поступило сообщение о драке. Полицейские обнаружили 33-летнего россиянина с окровавленным лицом и синяками.
Очевидцы инцидента рассказали правоохранителям, что мужчина выпил в баре и покинул заведение, не заплатив. Между охранниками и клиентом начался конфликт.
Охранники бара избили россиянина на глазах у очевидцев и скрылись. Пострадавшего отвезли в полицию, где он написал жалобу на бар.
Полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Промес приговорён к тюремному сроку за покушение на брата. Нападение произошло в июне 2020 года в Абкауде. Промес ударил ножом в колено своему родственнику, который до сих пор не смог восстановиться после нападения.
Очевидцы инцидента рассказали правоохранителям, что мужчина выпил в баре и покинул заведение, не заплатив. Между охранниками и клиентом начался конфликт.
Полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Промес приговорён к тюремному сроку за покушение на брата. Нападение произошло в июне 2020 года в Абкауде. Промес ударил ножом в колено своему родственнику, который до сих пор не смог восстановиться после нападения.
Мария Фирсова