В Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку

Фото: istockphoto/dwi septiyana
Крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая.
Thaiger пишет, что хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.
Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
Питона поймали и выпустили на волю.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито.
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Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито.
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Мария Фирсова