В Таиланде погиб 25-летний россиянин

Фото: iStock/HJBC
Мужчина упал с крыши 7-этажного здания.
Shot пишет, что ЧП случилось ночью в районе Катху, неподалёку от Пхукета. Около 5 часов утра мужчина вышел из квартиры на пятом этаже, поднялся на крышу и упал с неё.
Его тело с проломленным черепом, сломанными левой рукой и правым бедром обнаружили на парковке возле здания.
Полиция и посольство РФ выясняют, что именно произошло с парнем, находился ли кто-то с ним перед падением. Предварительно, на его теле нет признаков насильственной смерти.
Ранее в Москве артист цирка Василий Шанин выпал из окна 16 октября. О смерти 33-летнего артиста Василия Шанина сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).
Циркач работал с лошадьми. Василий Шанин покинул «Росгосцирк» в феврале 2023 года.
Читайте также:
В Москве погиб 33-летний циркач Шанин
В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных
В Мытищах упавший профиль убил сварщика
Его тело с проломленным черепом, сломанными левой рукой и правым бедром обнаружили на парковке возле здания.
Ранее в Москве артист цирка Василий Шанин выпал из окна 16 октября. О смерти 33-летнего артиста Василия Шанина сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).
Циркач работал с лошадьми. Василий Шанин покинул «Росгосцирк» в феврале 2023 года.
Читайте также:
В Москве погиб 33-летний циркач Шанин
В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных
В Мытищах упавший профиль убил сварщика
Мария Фирсова