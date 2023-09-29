В Таиланде погиб турист из России

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В Таиланде на Пхукете на пляже Банг Тао российского туриста унесло сильным течением в море, он погиб. Об этом сообщает The Phuket News.
Согласно сообщению, 28 сентября, трех туристов отнесло в море на 200 метров сильным течением. Двух из них удалось спасти, однако отдыхающего из России уже был без сознания, когда его удалось достать из воды. Его пытались безуспешно реанимировать на берегу. Его экстренно отправили в госпиталь в городе Таланг, однако там только констатировали его смерть.
Сейчас панируется передать его тело родственникам на родину.
Спасатели призвали туристов не купаться в море, если на берегу развешены красные флаги. Они обозначают, что в море заходить опасно.
Ранее стало известно, что на Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
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Сейчас панируется передать его тело родственникам на родину.
Ранее стало известно, что на Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
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Элина Позднякова