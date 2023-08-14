В Таиланде россиянина подозревают в убийстве соотечественницы

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Мужчине в ближайшее время предъявят обвинения.
Pattaya News пишет, что полиция Паттайи подозревает друга россиянки, погибшей в минувшее воскресенье в результате падения с балкона 7 этажа, в убийстве.
Полиция обнаружила запись одной из камер наружного наблюдения, которые установлены в районе кондоминиума в районе На-Джомтьен. На записях видно балкон, который принадлежит подозреваемому, и запечатлён момент, как россиянин держит свою подругу вниз головой, взяв её за обе ноги. После этого женщина падает.
Но у следователей есть сомнение: на видео заснято убийство или попытка спасти падающую с балкона.
Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.
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Полиция обнаружила запись одной из камер наружного наблюдения, которые установлены в районе кондоминиума в районе На-Джомтьен. На записях видно балкон, который принадлежит подозреваемому, и запечатлён момент, как россиянин держит свою подругу вниз головой, взяв её за обе ноги. После этого женщина падает.
Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.
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Мария Фирсова