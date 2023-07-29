В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой

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9 человек погибли, ещё 130 получили ранения.
Взрыв произошёл в городе Сунгайколок, сообщает телеканал Thai PBS. Сдетонировала пиротехника на заводе.
В результате ЧП погибли 9 человек, более 130 ранены. Ударной волной повреждены рынок, торговый центр и 150 домов. Некоторые здания полностью разрушились.
Спасатели в данный момент разбирают завалы.
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В результате ЧП погибли 9 человек, более 130 ранены. Ударной волной повреждены рынок, торговый центр и 150 домов. Некоторые здания полностью разрушились.
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Мария Фирсова