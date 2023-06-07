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В Таиланде совершено покушение на россиянина

07 июня 2023, 15:58

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Российский ресторатор был ранен в Таиланде, находясь возле собственного кафе
В Таиланде совершено покушение на российского ресторатора, который был ранен в собственном автомобиле. Об этом сообщает портал Thaiger.

Издание, ссылаясь на данные правоохранительных органов сообщает, что уроженец России, который владел собственным рестораном в Таиланде, был ранен около принадлежащего ему кафе, находясь в автомобиле. Сообщается, что прибывшая на место происшествия полиция обнаружила припаркованный возле кафе автомобиль с несколькими пулевыми отверстиями в лобовом стекле, в котором находился пострадавший.


В результате вооруженного нападения, мужчина получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Его экстренно госпитализировали, сейчас он находится в коме, сообщает портал.
Злоумышленник, совершивший нападение с места преступления скрылся.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста. Известно, что исполнителем преступления также был россиянин.



#Таиланд
#покушение
#россиянин
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Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
05 июля 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/CastaldoStudio

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента.
Так, при кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета.

«Гораздо опаснее лёгочная форма. Надо немедленное вмешательство с помощью антибиотиков. Летальность достигает 60%. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние. Определить её можно только методом опроса пациента: был ли контакт с животными, занимался ли пациент разделом мяса, и т.д.» – пояснил в беседе с «Абзацем» Чепурнов.

По словам эксперта, зачастую, люди при контакте с больным животным просто не знают о его реальном состоянии.

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#сибирская язва
#заболевание
#здоровье
#симптомы
#врач
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Медведев рассказал о способах завершить любую войну
05 июля 2023, 19:00

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно либо переговорами, либо ядерным оружием.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно одним из способов: с помощью мирных переговоров или с применением ядерного оружия. В пример он привёл действия США в 1945 году по отношению к японским городам Хиросима и Нагасаки. Об этом экс-президент России напомнил в своем Telegram-канале.
 
Медведев подчеркивает, что США смогли закончить конфликт, но это стоило 300 тысяч жизней.
 
Также Медведев отметил, что украинский конфликт можно завершить через несколько дней в том случае, если страны НАТО перестанут передавать оружие и военную технику Украине.

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#Медведев
#ядерное оружие
#переговоры
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В НАТО опровергли скорое нападения на Запорожскую АЭС
05 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят рисков возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции с одной из конфликтующих сторон. Так он прокомментировал информацию о том, что готовится атака на ЗАЭС, передает румынский телеканал Digi 24.
«Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия», - считает Джоанэ.

По его словам, в альянсе обеспокоены возможными провокациями на ЗАЭС, однако не видят реальной угрозы скорого нападения с одной из конфликтующих сторон.

Джоанэ также рассказал, что на Украине находятся сотрудники Международного энергетического агентства, которые в свою очередь не подтверждают риски возможной атаки на электростанция.

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#НАТО
#ЗАЭС
#провокация
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Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты
05 июля 2023, 18:47

Фото: администрация г. о. Химки

Для Центральной детской школы искусств в Химках закупили новое оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, в здании заканчивают капремонт.
Обновление проводят на средства гранта, выделенного в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.  
«Мы закупили множество инструментов для пополнения нашего оркестра - и народные, и струнные, и духовные. Также во всех теоретических классах и одном художественном разместим интерактивные панели. Ремонт направлен на подготовку классов к принятию нового оборудования, чтобы дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – поделилась директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Новые интерактивные панели будут расположены по рельсовой системе. В любой момент их можно будет задвинуть и использовать обычную меловую доску. На первом этаже установят интерактивный стол с информацией о школе, учителях и расписании занятий. Оценить обновлённые классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.

В Центральной детской школе искусств обучаются более 2,5 тыс детей по 11 программам. Воспитанники регулярно становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. В 2021 году по итогам конкурса Минкульта России школа была признана лучшей в России.  

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#Химки
#искусство
#ДШИ
#дети
#Московская область
#Подмосковье
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Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/mizar_21984

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».

Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».

Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».

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#пенсия
#Мираж
#Наталия Гулькина
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Работа сайта и приложения РЖД возобновилась после хакерской атаки
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Работу сайта и мобильного приложения РЖД восстановили после хакерской атаки.
Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», - сообщили в компании.
В РЖД уточнили, что из-за повышенной нагрузки, которую вызвали злоумышленники, сервисы компании работают медленнее, чем обычно.
 
Напомним, днём 5 июля сайт и приложение РЖД оказались атакованы хакерами. Работа сервисов была временно прекращена. Но на билетных кассах на вокзалах и станциях это не отразилось.

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#РЖД
#хакеры
#сайт
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Подмосковные хирурги избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях
05 июля 2023, 18:33

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители, сын которых страдал от сильной боли. Диагностика выявила у него врождённый латеральный дискоидный мениск обоих коленных суставов.
 
Это врождённая патология, при которой хрящевая прослойка коленного сустава характеризуется нетипичным строением. Правильный мениск имеет форму полумесяца и служит для амортизации. Дискоидный мениск выглядит, как плоский диск, отличается аномально большим количеством сосудов и увеличенной толщиной. Это повышает склонность к травмам и проявляется щелчками, ограничением движения, болью и отёчностью.
 
Было принято решение о поэтапном хирургическом вмешательстве. Осенью прошлого года врачи провели операцию на одном мениске, а после полного восстановления – на втором.
 
Благодаря артроскопическому оборудованию удалось придать мениску полулунную форму, а для сохранения целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы.
 
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации.
 
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#Минздрав МО
#здравоохранение
#хирурги
#врачи
#ребёнок
#колени
#суставы
#Московская область
#Подмосковье
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В России ночью проводили учения и отключали интернет
05 июля 2023, 18:25

Фото: Istock/Marina Demidiuk

Российские власти прошлой ночью, с 4 на 5 июля, проводили очередные учения по проверке устойчивости Рунета.
В ночь, с 4 на 5 июля, на территории РФ проводились учения по обеспечению безопасного и устойчивого функционирования интернета, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
 
По словам одного из собеседников РБК, во время учений «выключали международный интернет».
 
Факт проведения учений также подтвердил представитель Роскомнадзора, но деталей не уточнил. Он не стал отвечать на вопрос, какие задачи преследовались во время отключения международного сегмента интернета.
 
Представитель Роскомнадзора только ответил, что «учения прошли успешно», и напомнил, что согласно закону «О суверенном Рунете» учения должны проводиться не реже одного раза в год.

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#учения
#интернет
#Россия
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Во Франции во время беспорядков задержали девятилетнего ребенка
05 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/Chalabala

Девятилетнего мальчика задержали во время массовых протестов во Франции, передает BFMTV.
Сообщается, что мальчика арестовали в Рубе в ночь на 2 июля по подозрению в поджоге мусорного бака.

Ребенка передали родителям. Уточняется, что мальчик должен будет явиться в полицию снова для объяснения своего поступка.

Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.

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#Франция
#беспорядки
#ребенок
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