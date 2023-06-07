В Таиланде совершено покушение на россиянина

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
Российский ресторатор был ранен в Таиланде, находясь возле собственного кафе
В Таиланде совершено покушение на российского ресторатора, который был ранен в собственном автомобиле. Об этом сообщает портал Thaiger.
Издание, ссылаясь на данные правоохранительных органов сообщает, что уроженец России, который владел собственным рестораном в Таиланде, был ранен около принадлежащего ему кафе, находясь в автомобиле. Сообщается, что прибывшая на место происшествия полиция обнаружила припаркованный возле кафе автомобиль с несколькими пулевыми отверстиями в лобовом стекле, в котором находился пострадавший.
В результате вооруженного нападения, мужчина получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Его экстренно госпитализировали, сейчас он находится в коме, сообщает портал.
Злоумышленник, совершивший нападение с места преступления скрылся.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста. Известно, что исполнителем преступления также был россиянин.
Издание, ссылаясь на данные правоохранительных органов сообщает, что уроженец России, который владел собственным рестораном в Таиланде, был ранен около принадлежащего ему кафе, находясь в автомобиле. Сообщается, что прибывшая на место происшествия полиция обнаружила припаркованный возле кафе автомобиль с несколькими пулевыми отверстиями в лобовом стекле, в котором находился пострадавший.
Злоумышленник, совершивший нападение с места преступления скрылся.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Кипре предотвратили покушение на российского журналиста. Известно, что исполнителем преступления также был россиянин.
Анастасия Крестьянова