В Таиланде задержали бойца UFC из Чечни Асхабова за пытки и ограбление

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На Пхукете задержали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца по подозрению в пытках и ограблении, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации тайской полиции, 3 сентября несколько неизвестных мужчин ворвались на виллу итальянского бизнесмена. Он пытали хозяина всю ночь, в том числе утюгом, а затем скрылись, выкрав 40 тысяч евро наличными, несколько дорогих часов, технику, а также паспорт хозяина. Общий ущерб от ограбления составил 300 тысяч евро.
Предположительно, в составе преступной группы были братья Асхабовы и еще несколько граждан Казахстана.
Асхабовых задержали, а их сообщникам, по предварительным данным, удалось скрыться.
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Предположительно, в составе преступной группы были братья Асхабовы и еще несколько граждан Казахстана.
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Евгения Парфентьева