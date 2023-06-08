В Таиланде задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина

Фото: Фотобанк Московской области
Shot сообщает, что на Пхукете задержан гражданин Казахстана, который выстрелил в россиянина 4 раза
Telegram-канал Shot пишет, что 49-летнего Артура Легая, гражданина Казахстана, задержали рядом с билетной кассой в международном аэропорту Пхукета. Он пытался улететь из Таиланда.
По предварительным данным, 44-летний россиянин Дмитрий Алейников, который является владельцем одного из популярных ресторанов на Пхукете, сидел в машине, припаркованной перед кафе в районе Чернг Талай. В этот момент перед ним возник незнакомец в шлеме на мотоцикле Honda PCX. Мужчина несколько раз выстрелил в лобовое стекло. Чуть позже полицейские обнаружили в стекле 4 пулевых отверстия.
Потерпевшего госпитализировали и провели операцию. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве. По информации источника, двигатель машины при этом работал, а на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый.
По предварительным данным, 44-летний россиянин Дмитрий Алейников, который является владельцем одного из популярных ресторанов на Пхукете, сидел в машине, припаркованной перед кафе в районе Чернг Талай. В этот момент перед ним возник незнакомец в шлеме на мотоцикле Honda PCX. Мужчина несколько раз выстрелил в лобовое стекло. Чуть позже полицейские обнаружили в стекле 4 пулевых отверстия.
Ранее сообщалось, что тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве. По информации источника, двигатель машины при этом работал, а на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый.
Мария Фирсова