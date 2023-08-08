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В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ, сообщает Postimees.
«На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется «Гибнущие чайки», появились надписи «Слава Украине» и другие», - прокомментировали ситуацию в издании.
По факту случившегося возбудили уголовное дело за осквернение памяти умершего. Наказание по этой статье предусматривает штраф либо лишение свободы.
Ранее в киевском парке «Партизанской славы» осквернили бюсты советских партизан. Неизвестные облили памятники красной краской и исписали их.
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