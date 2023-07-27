В Тамбове 17 человек, в том числе четыре ребенка, отравились едой из суши-бара

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В Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Масштабы отравления пока ещё до конца не ясны. По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых. Детей госпитализировали в областную больницу и оказали помощь», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что серьёзных последствий отравления у пострадавших. Также в обстоятельствах дела разбирается региональный Роспотрбнадзор. Сотрудниками ведомства уже выявлено несколько нарушений санэпидем требований. Взяты пробы продуктов.
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Элина Позднякова