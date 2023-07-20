В Тамбовской области индийца госпитализировали с подозрением на холеру

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В Тамбовской области гражданина Индии госпитализировали в одну из местных больниц с подозрением на холеру, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Мужчина прибыл из Дели и поселился в одном из российских общежитий. В определенный момент он почувствовал себя плохо и взывал скорую. Его госпитализировали с признаками «острой кишечной инфекции неясной этиологии».
Предположительно, индиец подцепил холеру.
В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия в общежитии для трудовых мигрантов, из которого увезли мужчину. Также установлено медицинское наблюдение за лицам, находившимися в контакте с зараженным.
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Евгения Парфентьева