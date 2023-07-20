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В Тамбовской области индийца госпитализировали с подозрением на холеру

Гражданина Индии госпитализировали с подозрением на холеру в Тамбовской области
20 июля 2023, 17:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Тамбовской области гражданина Индии госпитализировали в одну из местных больниц с подозрением на холеру, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Мужчина прибыл из Дели и поселился в одном из российских общежитий. В определенный момент он почувствовал себя плохо и взывал скорую. Его госпитализировали с признаками «острой кишечной инфекции неясной этиологии».

Предположительно, индиец подцепил холеру.


В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия в общежитии для трудовых мигрантов, из которого увезли мужчину. Также установлено медицинское наблюдение за лицам, находившимися в контакте с зараженным.

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#Тамбовская область
#Гражданин Индии
#Холера
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На Крымском мосту объявили воздушную тревогу
На проезжей части Крымского моста ревет сирена воздушной тревоги
20 июля 2023, 18:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.
«Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост», - говорит голос на записи за кадром.  

Напомним, последний теракт на Крымском мосту произошел около 4 утра 17 июля. В результате двух атак беспилотников, обрушился один пролёт моста, ещё один сошёл с опоры. Супружеская пара из Белгородской области трагически погибла.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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#Крымский мост
#Воздушная тревога
#Видеорегистратор
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СК РФ возбудит уголовное дело после столкновения двух автобусов в Москве
20 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Авария произошла во вторник, 18 июля. Водитель одного из автобусов перестроился на соседнюю полосу, не убедившись заранее в том, что она свободна. Так случилось столкновение с автобусом, следующим по прямой.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 13 пассажиров, среди которых беременная женщина. Медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам, уточняет Агентство городских новостей «Москва».

В связи с произошедшим будет возбуждено уголовное дело.

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#авария
#СК
#уголовноедело
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В Москве арестовали десятиклассника, который хотел убить Симоньян и Собчак
Басманный суд Москвы арестовал школьника за подготовку покушения на Симоньян и Собчак
20 июля 2023, 18:38

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве арестовали десятиклассника, который состоял в неонацистской группировке «Параграф-88», за нападение на мигрантов, сообщает «Коммерсантъ».
Однако, дело школьника могут переквалифицировать в «подготовку к теракту». По информации следователей, украинские спецслужбы пытались заказать у арестованного подростка и еще семи фигурантов дела покушение на главу RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Остальные семь человек арестованы. Отмечается, что среди них также есть несовершеннолетние.  

Подростку предъявили обвинение по уголовной статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» за нападение на мигрантов в общественных местах столицы.  

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#Параграф-88
#Симоньян
#Собчак
#Мигранты
#Басманный суд Москвы
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Полиция в Егорьевске разыскивает мужчину, угрожавшего сотруднице Wildberries
Полиция Подмосковья разыскивает злоумышленника, угрожавшего убить сотрудницу Wildberries
20 июля 2023, 17:58

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В подмосковном Егорьевске разыскивают злоумышленника, который угрожал убийством сотруднице пункта выдачи заказов Wildberries, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Жуткое происшествие произошло сегодня около 10 часов утра. На камеры видеонаблюдения попал сам злоумышленник в момент, когда он угрожал сотруднице ПВЗ расправой, отмечая, что с собой у него есть нож.  

«И живу здесь, и буду жить здесь. И чтобы все ненавидели меня. У меня с собой нож. Я буду убивать каждого русского…», - говорит неадекватный мужчина на видео.  

К счастью, за угрозами ничего не последовало, и злоумышленник просто ушел. Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия и устанавливает личность угрожавшего расправой мужчины.  

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#Егорьевск
#Wildberries
#Полиция
#Нож
#Угрозы
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Погибшей в Дагестане девушке косметологическую процедуру проводила официантка
В Махачкале девушка умерла во время домашней процедуры по увеличению ягодиц
20 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/Alernon77

Девушке, которая умерла во время увеличения ягодиц на дому в Дагестане, проводила процедуру мастер без лицензии и соответствующего образования, сообщает Telegram-канал Baza.
Домашний косметолог долго время работала официанткой, после чего решила заняться наращиванием ресниц. В апреле этого года девушка закончила курсы по косметологии, соответствующий сертификат размещен на ее страничке в социальной сети.  

Серьезную процедуру по увеличению ягодиц специалист решилась провести вечером 19 июля в Махачкале. После первого же укола анестезии пациентке стало плохо. Предположительно, у девушки произошла аллергическая реакция на препарат. Мастер вызвала ей скорую, однако, спасти девушку не удалось.  

Отмечается, что задерживать специалиста пока не стали. Ее допросили и отпустили домой.  

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#Махачкала
#Увеличение ягодиц
#Косметология на дому
#Анестезия
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БПЛА, убившим девочку в Крыму, оказался советский Ту-141 «Стриж»
SHOT: Убивший 14-летнюю девочку в Крыму украинский беспилотник оказался советским Ту-141 «Стриж»
20 июля 2023, 16:22

Фото: iStock/aapsky

По предварительным данным, обломки беспилотника, который атаковал посёлок Раздольное, принадлежат советскому Ту-141 «Стриж», сообщает телеграмм-канал SHOT.
Сообщается, что дрон подобного типа ранее находили в ряде регионов РФ. По информации портала, украинские военнослужащие переделывают советский беспилотник в дрон-камикадзе и начиняют его взрывчатым веществом. Дальность такого вооружения составляет 1000 километров.  

Прежде сообщалось, что украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки. 

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#БПЛА
#ВСУ
#Крым
#жертвы
#ребенок
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СУСК: мальчика, пропавшего пять дней назад в Алтайском крае, нашли мертвым в реке
20 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Алтайском крае нашли мёртвым пропавшего пять дней назад тринадцатилетнего мальчика, тело было обнаружено в реке. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.
«Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы», - передает РИА Новости словам Рязанцевой.

Она уточнила, что следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство».

Напомним, 20 июля стало известно, что в городе Бийск Алтайского края развернули масштабную спасательную операцию по поискам пропавшего пять дней назад 13-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 15 июля. Его родители заявили, что ранее он из дома не убегал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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#ребенок
#Алтайский край
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Украинский БПЛА со взрывчаткой обнаружили неподалеку от крымского села
Недалеко от крымского села Межводное обнаружили рухнувший боевой дрон ВСУ
20 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/Sergafa

Беспилотник ВСУ, начинённый взрывчаткой и поражающими элементами, обнаружили в нескольких километрах от крымского села Межводное, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рухнувшее устройство нашел местный житель, неподалеку от своего дома. Примерно в 2 часа ночи 19 июля он услышал мощный взрыв, позвонил правоохранителям, и сам отправился к месту «хлопка». На месте происшествия он обнаружил обломки, рассыпанные поражающие элементы и разгоревшийся от взрыва дрона пожар.  

На место обнаружения БПЛА прибыли спасатели, которые до сих пор ждут взрывотехников, способных безопасно обезвредить устройство.  

Отмечается, что дрон с боеприпасами чудом не рухнул прямо на жилые дома мирных жителей.  

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#Межводное
#БПЛА ВСУ
#Крым
#Взрывотехники
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«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи
В Воронежской области «Лискинскому стрелку» дали пожизненный срок
20 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Воронежской области вынесли окончательный приговор «Лискинскому стрелку» за убийство трех человек, сообщает Генпрокуратруа по региону.
В сентябре 2021 года 55-летний егерь Виктор Мирской подъехал к дому соседей в селе Волчанское на своей «Ниве», в которой он заранее разместил целый арсенал оружия. Мирской расстрелял 59-летнюю женщину, её 19-летнего сына и 5-летнего внука. Причиной конфликта стала корова, которую егерь продал односельчанам для продажи молока, а те забили ее на мясо.  

После жестокой расправы над семьей, Мирской направился в отделение полиции Лисков и открыл стрельбу там. Он ранил одного из правоохранителей, а затем скрылся, при задержании егерь также оказал вооруженное сопротивление.  

20 июля 2023 года суд вынес приговор убийце – он получил пожизненное лишение свободы. Также Мирской должен будет выплатить иск семье погибших и штраф в 220 тысяч рублей.  

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#Лискинский стрелок
#Воронежская область
#Суд
#Пожизненное лишение свободы
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