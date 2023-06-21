В Тамбовской области в ДТП с грузовой цистерной погибли четыре человека

Фото: iStock/conejota
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении с грузовой цистерной
В Тамбовской области газель влетела в грузовую цистерну, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД региона.
В результате ДТП, четыре пассажира микроавтобуса погибли, еще двое получили ранения.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Бразилии у пассажирского самолета, который выполнял рейс из Сан-Луиса в Сальвадор, открылся люк прямо во время полета.
В результате ДТП, четыре пассажира микроавтобуса погибли, еще двое получили ранения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Бразилии у пассажирского самолета, который выполнял рейс из Сан-Луиса в Сальвадор, открылся люк прямо во время полета.
Евгения Парфентьева