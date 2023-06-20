В Тамбовской области в пожаре на заводе погибли четыре человека

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Во время пожара на заводе 4 человека погибли, 12 пострадали
РИА Новости пишет, что причиной ЧП стал человеческий фактор. По словам главы региона Максима Егорова, это не теракт.
Пожар на заводе локализовали за 7 минут. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативная группа МЧС.
Ранее в Самарской области выросло число погибших от отравления «Мистером Сидром».12 человек погибли и 17 пострадали от суррогатного «Мистера Сидра». В данный момент ещё один пациент остаётся в тяжелом состоянии.
Пожар на заводе локализовали за 7 минут. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативная группа МЧС.
Мария Фирсова