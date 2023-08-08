В Танзании случилось землетрясение

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В 124 км от столицы Додомы Танзании произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что очаг случившегося землетрясения залегал на глубине 10 км.
О жертвах и разрушениях в результате происшествия пока неизвестно.
До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана. Эпицентр находился в 72 км к северу от поселка Файзабад, где живут более 44 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 75 км.
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О жертвах и разрушениях в результате происшествия пока неизвестно.
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Мелисса Тимофеева