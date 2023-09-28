В Ташкента во время взрыва на складе погиб подросток

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Взрыв произошёл в Ташкенте в ночь на 28 сентября.
15-летний мальчик погиб, сообщает «Газета.uz», ссылаясь на очевидцев. Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня. Информация о других жертвах не сообщается.
Известно о нескольких пострадавших, но точное число пока не известно.
Напомним, мощный взрыв в ночь на четверг произошёл в Ташкенте. На воздух взлетел таможенный склад, который находился в районе аэропорта. Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе.
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Известно о нескольких пострадавших, но точное число пока не известно.
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Мария Фирсова