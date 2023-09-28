В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе

Фото: Фотобанк Московской области
Пожар, возникший после взрыва на промышленном складе в Ташкенте, был успешно локализован, в настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины происшествия, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее, как сообщалось МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар на одном из складов, находившихся на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По информации ведомства, ликвидацией пожара занимаются 16 пожарных расчетов. Минздрав страны также подтвердил наличие пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
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Артем Кузьмин