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В Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе

МЧС Узбекистана: в Ташкенте локализовали пожар после взрыва на складе
28 сентября 2023, 06:17
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар, возникший после взрыва на промышленном складе в Ташкенте, был успешно локализован, в настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины происшествия, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Ранее, как сообщалось МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар на одном из складов, находившихся на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По информации ведомства, ликвидацией пожара занимаются 16 пожарных расчетов. Минздрав страны также подтвердил наличие пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

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News9Live: Мужчина укусил друга любовницы за пенис из-за отказа от секса втроём
28 сентября 2023, 05:13

Фото: iStock/PeopleImages

В Индии мужчина укусил любовника знакомой за пенис из-за отказа заняться сексом втроём. Об этом пишет News9Live.
Инцидент произошёл в индийском штате Уттар-Прандеш. Житель города Канпур приехал в деревню Раутапур Кала к любовнице, намереваясь заняться сексом. Войдя в дом индиец увидел, что девушка пригласила ещё одного приятеля. Вдвоём они стали требовать, чтобы пострадавший поучаствовал с ними в групповом сексе.

Мужчина отказался, после чего приятель расстроившейся индианки напал на него. В ходе драки он повалил противника и несколько раз укусил его за пенис. Пострадавшему удалось сбежать, в настоящее время он госпитализирован и проходит лечение.

О произошедшем уведомили полицию, но житель Канпура отказался подавать заявление на любовницу и её друга. Правоохранители в свою очередь не стали закрывать дело, проводится дополнительное расследование.

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В Москве три человека напали с ножами на семейную пару
СК: На юго-востоке Москвы три человека напали с ножами на семейную пару
28 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Chalabala

В Москве трое мужчин напали на семейную пару в автомобиле на юго-востоке города. Об этом сообщает столичный СУ СК в своём Телеграм-канале.
Инцидент случился в среду, 27 сентября. Нападавшие в настоящее время задержаны, против них возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.


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#москва
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МЧС Узбекистана прокомментировало сообщения об авиакатастрофе
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте
28 сентября 2023, 03:59

Фото: iStock/Kevin_Lendio

МЧС Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что авиакатастрофа была предполагаемой причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте.

«В некоторых социальных сетях появились фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе был результатом авиакатастрофы. Это утверждение не соответствует фактической ситуации», — гласит сообщение МЧС, опубликованное в телеграм-канале ведомства.
Согласно уточненным данным, взрыв и последующий пожар произошли на складе, принадлежащем компании ООО «Интер Логистик».

Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенных на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента. По данным ведомства, на тушение пожара выдвинулись 16 пожарных расчетов. Согласно данным министерства здравоохранения страны, есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

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Опубликовано видео мощного взрыва в Ташкенте
28 сентября 2023, 03:10

Фото: iStock/Distortion Media

Момент мощного взрыва в Ташкенте был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале SHOT.
На записи видно, как огненный столб поднимается в небо, а также пожар, охвативший склад. По данным канала, взрыв произошел на таможенных складах, где, предположительно, хранились электромобили.

На данный момент нет официальной информации о пострадавших. SHOT отмечает, что на момент взрыва на складах находилось много сотрудников аэропорта, и практически ничего не осталось от помещений. С места происшествия вывозят пострадавших с помощью машин скорой помощи.

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана, Ташкенте, ночью 28 сентября, и за ним последовал сильный пожар. Свидетели сообщают, что взрывная волна была ощутима даже на расстоянии 30 километров от места взрыва. В результате были выбиты окна и двери в близлежащих домах.

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#происшествия
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Baza: В столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв
28 сентября 2023, 02:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

В столице Узбекистана Ташкенте произошёл мощный взрыв. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Предварительно, взрыв прогремел в районе таможенного склада местного аэропорта около трёх часов ночи. Большую территорию охватил пожар, в расположенных поблизости домах выбиты стёкла.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Подробности и обстоятельства взрыва в настоящее время не уточняются.

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В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали
Mash: Мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали
28 сентября 2023, 01:32

Фото: iStock/Jun

В Новосибирске мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.

Ранее на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске.

«Любит качели. Цена договорная», — говорилось в публикации, к которой была прикреплена фотография мальчика.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
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В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон в квартире многоэтажки
МЧС: В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил балкон многоэтажки
28 сентября 2023, 00:58

Фото: iStock/DmyTo

В Воронеже балкон квартиры многоэтажного дома получил повреждения в результате взрыва самогонного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУМЧС.
«По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что в результате инцидента помощь спасателей не понадобилась, никто не пострадал. В квартире, где произошёл хлопок, повреждены балконные окна.

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#взрыв
#дом
#балкон
#окно
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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
28 сентября 2023, 00:46

Фото: iStock/A_N

Конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек, сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана.
Во время драки один из них извлек пистолет и начал стрелять по участникам конфликта, в ответ на это, другой участник достал автомат и начал стрельбу по толпе. Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову, как сообщили в республиканском МВД.

События развернулись в среду в селе Леваши, и, по данным регионального МВД. В результате перестрелки два человека были убиты, а несколько других получили ранения. Среди погибших находился сотрудник полиции, начальник тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. На данный момент задержаны три участника инцидента.

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#дело
#мвд
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#школьники
#пистолет
#человек
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В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
СК в Дагестане завел уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
28 сентября 2023, 00:40

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Республике Дагестан начали расследование уголовного дела по поводу гибели двух человек в результате перестрелки, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Инцидент случился в среду в селе Леваши в Дагестане. По информации местного Министерства внутренних дел, два человека погибли, а несколько других получили ранения. Среди погибших оказался сотрудник полиции. Задержаны три участника инцидента.

«Уголовное дело было возбуждено следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту обнаружения двух мужчин с огнестрельными ранениями в селе Леваши Левашинского района. Дело возбуждено по частям „а“ и „е“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — гласит официальное сообщение.
По предварительным данным, перестрелка произошла в результате конфликта между жителями республики.

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