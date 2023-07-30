В Ташкенте женщина три дня провела в лифте и умерла

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В столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.
В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Правоохранители начали проверку. В прокуратуре отметили, что данный лифт ломается не в первый раз.
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В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
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Мария Фирсова