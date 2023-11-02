В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены

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Нижнекамский городской суд Республики Татарстан арестовал запрещенного в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева по подозрению в убийстве жены, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей суда.
Напомним, трагедия произошла 31 октября в поселке Красный Ключ. Священнослужитель отрезал своей супруге голову на глазах их восьмилетней дочери и положил её в морозилку. Ужасную картину обнаружил старший сын пары, пришедший домой через пару часов после случившегося.
Незадолго до этого, 17 октября, Зубарева отстранили от службы, сославшись на странности в его поведении, «заставляющих усомниться в его психическом здоровье».
Священника поместили в следственный изолятор на два месяца - до 31 декабря.
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«Подожди, 10 дней пройдет, и она сама оживет», - сказал священнослужитель сыну.
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Евгения Парфентьева