В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

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Девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.
Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.
9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.
По предварительным данным, несовершеннолетняя девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал молодой человек, прыгнувший с «тарзанки».
Сообщается, что по факту гибели ребенка проводится проверка.
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9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.
Сообщается, что по факту гибели ребенка проводится проверка.
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Екатерина Коршунова