В Татарстане хирурги подрались во время операции

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
В Центральной районной больнице Бугульмы хирург и заведующий отделением подрались во время операции.
Mash Iptash сообщает, что враждуют медики уже несколько лет. 2 года назад между врачами произошла драка в хирургическом блоке. Тогда на операционном столе находился пациент с лопнувшим желудком.
Во время операции в операционный блок ворвался заведующий, забрал у медсестры инструменты и потребовал вызвать другого хирурга. Но врач не стал обращать внимание на требования и продолжал свою работу. В ответ на это заведующий ударил его. Пациент всё это время терпеливо ждал на операционном столе, пока врачи прекратят бросать друг в друга инструменты.
Очередной эпизод произошёл три месяца назад. Причиной конфликта в этот раз стала потасовка в больнице из-за разногласий во время оформления истории болезни пациента.
Заведующий набросился на хирурга со спины, а хирург извернулся и два раза нанёс ему удары по лицу.
Читайте также:
«Он насильно меня удерживал»: под Волгоградом нашли пропавшую мать двоих детей
Губернатор Владимиров назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет
Во время операции в операционный блок ворвался заведующий, забрал у медсестры инструменты и потребовал вызвать другого хирурга. Но врач не стал обращать внимание на требования и продолжал свою работу. В ответ на это заведующий ударил его. Пациент всё это время терпеливо ждал на операционном столе, пока врачи прекратят бросать друг в друга инструменты.
Заведующий набросился на хирурга со спины, а хирург извернулся и два раза нанёс ему удары по лицу.
Читайте также:
«Он насильно меня удерживал»: под Волгоградом нашли пропавшую мать двоих детей
Губернатор Владимиров назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
В Красноярском крае ветер сдул автобус с пассажирами в кювет
Мария Фирсова