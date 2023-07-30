В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей

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Министр по делам молодежи региона Ринат Садыков заявил, что из-за сильного ветра были повреждены 26 детских лагерей.
Отмечается, что в результате повреждений дети не пострадали. По словам Садыкова, с вечера вчерашнего дня последствия ликвидируются.
Министр выступил с предложением повторно провести учения на действие работников и детей в детских лагерях во время ЧС.
Напомним, ранее со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек.
Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома.
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Министр выступил с предложением повторно провести учения на действие работников и детей в детских лагерях во время ЧС.
Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома.
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Екатерина Коршунова