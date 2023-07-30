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В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей

30 июля 2023, 13:11

Фото: iStock/naumoid

Министр по делам молодежи региона Ринат Садыков заявил, что из-за сильного ветра были повреждены 26 детских лагерей.
Отмечается, что в результате повреждений дети не пострадали. По словам Садыкова, с вечера вчерашнего дня последствия ликвидируются.

Министр выступил с предложением повторно провести учения на действие работников и детей в детских лагерях во время ЧС.


Напомним, ранее со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек.

Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома.

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В Иркутской области из-за сильных дождей обвалился грунт кладбища
30 июля 2023, 13:58

Фото:istockphoto/MarianVejcik

Из-за ливней захоронения начало уносить в воду.
«Осторожно, Москва» пишет, что в начале июля из-за мощных ливней река Китой вышла из берегов. Жители заимки Якимовка обращались к властям с просьбами укрепит местное кладбище, которое стоит прямо на берегу реки. Но их игнорировали.
 
Накануне грунт обвалился, а кресты и памятники вместе с гробами стало уносить течением.
 
Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, повреждены захоронения 1950-2000.
 
«Будет дана оценка исполнению земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле», — сказано в прокурорском сообщении.
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#дожди
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Человеческий череп нашли в лесу в Ленинградской области
30 июля 2023, 13:29

Фото: iStock/nantonov

Череп человека был найден в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает «Патрульный Петербург».
Отмечается, что в глубине леса рядом с поселком Сусанино мужчина обнаружил человеческий череп. Сотрудники полиции, которые прибыли на место произошедшего подтвердили данные.

Находка была направлена в морг для проведения экспертизы. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее жительница Новой Москвы нашла часть человеческого черепа во время прогулки по лесу в районе деревни Елизарово в поселении Первомайском. Отмечается, что 51-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о пугающей находке.

Экспертиза проводит проверку найденного фрагмента черепа. Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена. 

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Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22
30 июля 2023, 13:20

Фото: iStock/kieferpix

Число обратившихся в медицинские учреждения после взрыва украинской ракеты в Таганроге увеличилось до 22. Об этом сообщает замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы. В состоянии средней тяжести находятся девять пациентов, один пострадавший в тяжелом состоянии, находится в послеоперационной палате.

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В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
30 июля 2023, 12:57

Фото: iStock/izzzy71

Из-за прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек. Об этом сообщает МЧС.
Отмечается, что пострадали 76 человек.

Напомним, со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.

Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, десять человек госпитализированы. Уточняется, что двое из десяти госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.

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В Чувашии перевернулась моторная лодка, ребёнок погиб, двое пропали без вести
30 июля 2023, 12:10

Фото:istockphoto/Brian Koellish

Моторная лодка, на которой находились 10 пассажиров, среди них 6 детей, перевернулась и затонула на Волге в Чувашии.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Чувашии. Катер «Ритм» двигался по акватории Волги от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял. Двигатель судна заглох. Лодку опрокинула высокая волна, но спасательные жилеты оказались только у половины пассажиров.

Сообщается, что на борту судна, которое изначально рассчитано на 5 пассажиров, находились 10 человек, в их числе 6 детей. Поиски велись всю ночь. Спасатели нашли 8 человек, 4 детей госпитализированы. Ведутся поиски 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребёнка.
 
Погиб 7-месячный ребёнок. Возбуждено уголовное дело.

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#мчс
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В Турции автобус сорвался с моста, погибли семь человек
30 июля 2023, 11:20

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В турецкой провинции Карс автобус сорвался с 50-метрового моста. Погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что пассажирский автобус выполнял рейс Бурса — Карс. В районе деревни Каракурт автобус сорвался с моста в овраг. 

Причины инцидента устанавливаются. Одного пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали.

Напомним, ранее в Аланьи экскурсионный микроавтобус попал в аварию. Микроавтобус перевозил туристов из Казахстана по трассе Окурджалар Махаллеси и столкнулся с грузовиком. На месте работают полиция и медицинские бригады. В результате ДТП скончались водитель микроавтобуса и гид - гражданин Украины, который сидел рядом. Пострадали 12 туристов, из них 6 серьёзно травмировались. 

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#турция
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В Татарстане погиб подросток, 23 человека пострадали из-за непогоды
30 июля 2023, 10:48

Фото:istockphoto/Andrey Arekhva

Республиканский Минздрав сообщает, что в результате непогоды погиб подросток, ещё 23 человека пострадали.
По данным Минздрава, погибла 14-летняя девушка. Во время урагана на её упало дерево. ЧП случилось в Боровом Матюшино.
 
ТАСС пишет, что из 23 пострадавших двоих госпитализировали.

Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8, 10 человек госпитализированы. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Уточняется, что 2 из 10 госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.

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В Турции разбился автобус с туристами из Казахстана
30 июля 2023, 10:31

Фото: iStock/conejota

В Аланьи экскурсионный микроавтобус попал в аварию.
Турецкий телеканал NTV сообщает, что микроавтобус перевозил туристов из Казахстана по трассе Окурджалар Махаллеси и столкнулся с грузовиком. На месте работают полиция и медицинские бригады.
 
Экстренные службы сообщают, что в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса и гид - гражданин Украины, который сидел рядом.
 
Пострадали 12 туристов, из них 6 серьёзно травмировались. Их экстренно госпитализировали в больницы районов Алании и Манавгат.

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#турция
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#автобус
#туристы
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Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8 человек
30 июля 2023, 10:18

Фото: iStock/tiero

Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, десять человек госпитализированы. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Уточняется, что двое из десяти госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии. 

Напомним, ранее в результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы Отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера. Инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, дороги на территорию очищены. Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с.

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#мчс
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