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В Татарстане подростку отказали в госпитализации, на следующий день он умер

02 ноября 2023, 09:07
Фото: istockphoto /fizkes

Фото: istockphoto /fizkes

16-летний парень обратился к медикам с жалобами на сильные судороги в шеи, но ему отказали в госпитализации.
Baza пишет, что парень из села Осиново состоял на учёте у невролога, страдал сосудистой дистонией и несколькими хроническими заболеваниями, Школьник часто обращался к врачам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе.

Последний раз школьник пришёл в Детскую Республиканскую клиническую больницу 27 октября. Он два раза — ночью и днем — приходил к врачам с жалобой на постоянные судороги в шее, которые мешали ему спать и жить. Врачи в ходе осмотра не нашли острой патологии и в госпитализации необходимости не увидели.


На следующий день тело подростка обнаружили его родные. Он умер у себя дома.

30 октября СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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#школьник
#татарстан
#врачи
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Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя школьница оказалась беременна
В Ленобласти 12-летнюю школьницу госпитализировали с угрозой выкидыша
02 ноября 2023, 08:59

Фото: istock / Ridofranz

В Ленинградской области 12-летняя ученица школы пришла к врачу с жалобами на боли в животе. Выяснилось, что девочка беременная.

Как сообщает 78.ru, врачи провели осмотр, получили анализы и определили у подростка угрозу выкидыша. Девочку немедленно госпитализировали, по предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас с ней работают медики.

Ранее сообщалось, что в городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна, об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что противозачаточные таблетки могут полностью лишить женщину либидо. Подробнее об опасности противозачаточных можно просчитать в материале редакции «Радио 1».

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#врачи
#школы
#анализы
#девочка
#беременные женщины
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В Новосибирске произошло массовая авария с участием 15 автомобилей
02 ноября 2023, 08:46

Фото: iStock/Paolo Cordoni

В Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали 15 автомобилей.
Об этом сообщает 2 ноября региональное издание «РБК Новосибирск», ссылаясь на ГИБДД.
 
Массовое ДТП с участием 15 машин произошло рядом с домом № 3 на Холмском проезде. Представители Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщают, что в аварии никто не пострадал.
 
«ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших. На месте происшествия работают наряды ДПС, устанавливают все обстоятельства», — рассказали правоохранители.
Ранее на юго-востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в московском районе Капотня. По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи.

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#дтп
#авария
#новости
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Чиновника Минобороны арестовали за махинации
«Ъ»: Чиновник Минобороны арестован за махинации с пиломатериалами для нужд СВО
02 ноября 2023, 08:45

Фото: istock / BrianAJackson

Заместителя департамента военного имущества Министерства обороны России Владимира Шишова задержали по подозрению в махинациях с поставками пиломатериалов для войск РФ в Донбасс. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — пишет издание. 
ООО «ИФК РНГС Капитал» заключил с Минобороны контракт на миллиардную сумму на поставку пиломатериалов в зону спецоперации. Их использовали для строительства окопов, сооружений и блиндажей в зоне СВО. 

Отмечается, что пиломатериалы доехали до зоны специальной военной операции, но контрразведка и полиция выяснила, что их стоимость завышена и не соответствует ценам рынка. По предварительным данным, ущерб бюджету составил 27 млн. рублей.

2 октября 2023 года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве при реализации государственного контракта.

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#дело
#уголовное дело
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#контракт
#сво
#минобороны
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Мужчина застал бывшую девушку за сексом на детской площадке и напал на нее
Daily Mirror: Мужчина застал бывшую за сексом на детской площадке и напал на нее
02 ноября 2023, 08:02

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Мужчина из Великобритании не совладал с гневом и напал на бывшую девушку с ее новым любовником. Он увидел, как они занимаются сексом на детской площадке и не смог справиться с ревностью.
Как сообщает издание Daily Mirror, 29-летний Кайл Морли встречался с 23-летней Кэти Ламб 2,5 года, но в декабре 2021 года они решили разорвать отношения. Иногда они все равно виделись и общались.

В феврале Морли встретился с другом, 43-летним Дэвидом Беттисоном. Они выпивали в баре и позже к ним присоединилась Ламб. Спустя время Ламб и Беттисон вышли из заведения и пошли на детскую площадки, чтобы предаться там страсти. Морли увидел это и взбесился — начал бить девушку по лицу, а затем избил друга. Он был приятеля по голов, пинал его и прыгал на нем. Услышав шум, местные вызвали полицию.
 
Морли выдвинули обвинения в нанесении тяжелых увечий и умышленном убийстве. Но он признал свою вину лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью Беттисона. Обвиняемый заявил, что в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения и находился под воздействием наркотиков.

На сегодняшний день судебный процесс по делу Морли продолжается.

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Суд арестовал совладельца сети стоматологических клиник George Group
02 ноября 2023, 04:20

Фото: iStock/Rawf8

Во Владивостоке суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Он находится в СИЗО. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По данным Prima Media, арестованным является предприниматель Эдуард Бабакохян, гендиректор сети стоматологических клиник George Group. Согласно версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы оказал на свидетеля по уголовному делу своего старшего брата давление. Предприниматель встретился с потерпевшим и пытался добиться, чтобы тот дал в суде ложные показания. Уточняется, что Бабакохяну помешали сотрудники ФСБ.

Против бизнесмена завели дело по ч. 4 ст. 309 (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой) УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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#суд
#дело
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#ук
#сотрудники
#рф
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На Сахалине судью обвиняют в вынесении незаконного решения по делу друга
ТАСС: На Сахалине судью обвиняют в вынесении незаконного решения по делу друга
02 ноября 2023, 04:04

Фото: iStock/Zolnierek

На Сахалине перед судом предстанет арбитражный судья в отставке за вынесение по делу своего приятеля заведомо неправосудного решения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что судью обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 305 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК РФ и ч. 2 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ) УК РФ.

Следствием установлено, что находясь в должности судьи Арбитражного суда Сахалинской области обвиняемая вынесла в отношении своего друга заведомо незаконное решение.

В настоящее время уголовное дело направили в Сахалинский областной суд, там его рассмотрят по существу.

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#суд
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#уголовное дело
#ук
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#рф
#судья
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В Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу
02 ноября 2023, 03:23

Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно ей, сигнал тревоги звучал в этих украинских регионах с 02:01 по 02:24 мск.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Военные ВВС США подорвали МБР Minuteman III из-за аномалии при пуске
02 ноября 2023, 03:11

Фото: РИА Новости

Американские военные из-за некоей аномалии при испытательном пуске подорвали МБР Minuteman III в воздухе.
«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — цитирует РИА Новости заявление ВВС США.

Уточняется, что разбираться в причинах неудачного запуска будет специальная созданная комиссия, состоящая из представителей местных ведомств.

В Пентагоне отметили, что испытательный запуск ракеты, несмотря на неполадки, обеспечил их данными для поддержания боеготовности МБР.

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#новости
#ракеты
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Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом
МВД: Во Владивостоке возбудили дело после конфликта между школьницей и таксистом
02 ноября 2023, 02:28

Фото: iStock/Dzurag

Во Владивостоке таксист в ходе конфликта с 16-летней школьницей, которой поздней ночью стало плохо по пути домой, забрал её сумку. В УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что на таксиста возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
По словам отца девушки, его дочь вернулась домой без личных вещей и была напугана.

«Установлено, что школьница, возвращаясь домой поздней ночью, поймала такси в районе улицы Набережной. По дороге потерпевшей стало плохо, впоследствии у неё открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона автомобиля. В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил ее сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейским удалось задержать 29-летнего таксиста. Он признал свою вину и принёс школьнице извинения. Личные вещи возвращены потерпевшей. Таксисту грозит срок ареста до шести месяцев.

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