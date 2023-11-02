В Татарстане подростку отказали в госпитализации, на следующий день он умер

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16-летний парень обратился к медикам с жалобами на сильные судороги в шеи, но ему отказали в госпитализации.
Baza пишет, что парень из села Осиново состоял на учёте у невролога, страдал сосудистой дистонией и несколькими хроническими заболеваниями, Школьник часто обращался к врачам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе.
Последний раз школьник пришёл в Детскую Республиканскую клиническую больницу 27 октября. Он два раза — ночью и днем — приходил к врачам с жалобой на постоянные судороги в шее, которые мешали ему спать и жить. Врачи в ходе осмотра не нашли острой патологии и в госпитализации необходимости не увидели.
На следующий день тело подростка обнаружили его родные. Он умер у себя дома.
30 октября СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Последний раз школьник пришёл в Детскую Республиканскую клиническую больницу 27 октября. Он два раза — ночью и днем — приходил к врачам с жалобой на постоянные судороги в шее, которые мешали ему спать и жить. Врачи в ходе осмотра не нашли острой патологии и в госпитализации необходимости не увидели.
30 октября СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Мария Фирсова