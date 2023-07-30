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В Татарстане погиб подросток, 23 человека пострадали из-за непогоды

30 июля 2023, 10:48

Фото:istockphoto/Andrey Arekhva

Республиканский Минздрав сообщает, что в результате непогоды погиб подросток, ещё 23 человека пострадали.
По данным Минздрава, погибла 14-летняя девушка. Во время урагана на её упало дерево. ЧП случилось в Боровом Матюшино.

ТАСС пишет, что из 23 пострадавших двоих госпитализировали.


Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8, 10 человек госпитализированы. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Уточняется, что 2 из 10 госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.

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#татарстан
#непогода
#шторм
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В Турции разбился автобус с туристами из Казахстана
30 июля 2023, 10:31

Фото: iStock/conejota

В Аланьи экскурсионный микроавтобус попал в аварию.
Турецкий телеканал NTV сообщает, что микроавтобус перевозил туристов из Казахстана по трассе Окурджалар Махаллеси и столкнулся с грузовиком. На месте работают полиция и медицинские бригады.
 
Экстренные службы сообщают, что в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса и гид - гражданин Украины, который сидел рядом.
 
Пострадали 12 туристов, из них 6 серьёзно травмировались. Их экстренно госпитализировали в больницы районов Алании и Манавгат.

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#турция
#казахстан
#автобус
#туристы
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Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8 человек
30 июля 2023, 10:18

Фото: iStock/tiero

Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, десять человек госпитализированы. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Уточняется, что двое из десяти госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии. 

Напомним, ранее в результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы Отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера. Инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, дороги на территорию очищены. Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с.

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В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек

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#травмы
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#происшествия
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Смертельное ДТП произошло в Калмыкии
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека
30 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/Motortion

На трассе в Калмыкии из-за столкновения двух автомобилей погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике.
Отмечается, что четыре человека, двое из которых — несовершеннолетние, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции.

Движение по трассе функционирует в полном режиме. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся. На месте происшествия сотрудник полиции погиб.

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#полиция
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В Шереметьево приземлился самолет из Улан-Удэ, у которого отказало шасси
30 июля 2023, 09:55

Фото:istockphoto/Zephyr18

Пассажирский самолет, который следовал из Улан-Удэ в Москву, с неисправным шасси приземлился в аэропорту Шереметьево.
ТАСС пишет, что борт совершил благополучную посадку.
 
На месте самолёт ожидали дополнительные силы пожарных. Борт находился в пути около 6 часов.

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#самолет
#шереметьево
#аэропорт шереметьево
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В Краснодаре неизвестные избили полицейских и скрылись
30 июля 2023, 09:48

Фото: Фотобанк Московской области

Пятеро мужчин отказались выполнять требования сотрудников ДПС, затем совершили нападение на правоохранителей, избили их и скрылись.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что ЧП случилось на улице Тургенева 29 июля поздним вечером. Возле поста ГИБДД остановился ВАЗ, где находились водитель и четыре пассажира.
 
Мужчины не стали следовать указаниям сотрудников полиции, которые требовали убрать машину, перекрывшую дорогу. В ответ пятеро неизвестных напали на полицейских и избили их, затем скрылись.
 
Возбуждено уголовное дело, личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются.

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#краснодарский край
#дпс
#чп
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На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»
30 июля 2023, 09:32

Фото: istockphoto/kwanchaichaiudom

Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что всем отравившимся оказана медицинская помощь.
Проверка детских оздоровительных лагерей пройдёт в Республике Алтай. Причиной стало массовое отравление в «Горном орлёнке», пишет ТАСС.
 
«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности», - такое поручение дал Олег Хорохордин.
С 26 по 29 июля в детском лагере «Горный орлёнок» отравились 69 человек, из них 67 детей (от 6 до 17 лет). У них обнаружили признаки кишечной инфекции. Медики сообщают о легкой степени заболевания. Принято решение временно изолировать всех заболевших с целью наблюдения.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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#алтай
#отравление
#дети
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В Шереметьево ожидается аварийная посадка борта из Улан-Удэ с неисправностью шасси
30 июля 2023, 09:08

Фото:iStock/Takosan

Пассажирский самолет из Улан-Удэ, у которого обнаружены неисправности шасси, заходит на аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
ТАСС пишет, что в Шереметьево ожидают посадку пассажирского Boeing с неисправностью шасси. Самолет летит над Подмосковьем, в пути он находится почти 6 часов. 

На место посадки самолета направили дополнительные силы пожарных.

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Вблизи атакованной беспилотниками «Москвы-сити» перекрыли движение

В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек
#самолет
#шереметьево
#аэропорт шереметьево
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В Приволжье из-за урагана и непогоды погибли 9 человек
30 июля 2023, 08:15

Фото:istockphoto/photovs

В Приволжье из-за урагана скончались 9 человек.
ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ, сообщает, что со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с.
 
9 человек погибли, 76 пострадали.
 
Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.

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#чп
#непогода
#шторм
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Аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты
Московский аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты
30 июля 2023, 06:39

Фото:iStock/Ralf Geithe

Аэропорт Внуково в Москве возобновил работу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
По информации источников, аэропорт теперь принимает и отправляет рейсы.

«Аэропорт возобновил нормальное функционирование», — подтвердил источник.
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#аэропорт
#военные
#бпла
#рейсы
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