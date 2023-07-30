В Татарстане погиб подросток, 23 человека пострадали из-за непогоды

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Республиканский Минздрав сообщает, что в результате непогоды погиб подросток, ещё 23 человека пострадали.
По данным Минздрава, погибла 14-летняя девушка. Во время урагана на её упало дерево. ЧП случилось в Боровом Матюшино.
ТАСС пишет, что из 23 пострадавших двоих госпитализировали.
Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8, 10 человек госпитализированы. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Уточняется, что 2 из 10 госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.
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ТАСС пишет, что из 23 пострадавших двоих госпитализировали.
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Мария Фирсова