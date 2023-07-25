В Татарстане прогремел мощный взрыв газа

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В одном из многоквартирных домов Нижнекамска прогремел мощный взрыв газа, момент происшествия публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Взрыв раздался рано утром 25 июля. Известно, что подорвалась газовоздушная смесь в квартире на первом этаже. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.
У многоэтажки повреждены несущие конструкции, из окон некоторых квартир вылетели стекла.
По информации «РЕН ТВ», два человека пострадали, еще восемь благополучно выбрались из разрушенного здания.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дополнительные обстоятельства взрыва устанавливаются.
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У многоэтажки повреждены несущие конструкции, из окон некоторых квартир вылетели стекла.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дополнительные обстоятельства взрыва устанавливаются.
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Евгения Парфентьева