В Татарстане спасатели достали из реки автомобиль с двумя погибшими

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В автомобиле, съехавшем в реку Меша в Татарстане, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.
В ходе проведения поисковых мероприятий, удалось обнаружить легковой автомобиль, который находился в реке. В ведомстве сообщили, что в извлеченном авто были тела мужчины и женщины. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с обрыва в воду.
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Анастасия Крестьянова