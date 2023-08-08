В Татарстане задержали мужчину по подозрению в педофилии

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Жителя Альметьевска задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних, сообщает МВД по Татарстану.
По информации министерства, 28-летний мужчина приглашал несовершеннолетних к себе домой, угощал вкусностями, показывал фильмы, позволял играть в компьютерные игры, а затем предлагал им заняться сексом за деньги.
Отмечается, что по факту этого происшествия следственные органы приняли процессуальное решение.
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«Поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к преступлениям против половой неприкосновенности и развратным действиям в отношении несовершеннолетних», - прокомментировали ситуацию представители МВД.
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Евгения Парфентьева