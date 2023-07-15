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В ТЦ «Афимолл Сити» горит подземный паркинг

15 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/Diy1

В торговом центре «Афимолл Сити» в центре Москвы горит подземный паркинг. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, возгорание произошло на минус третьем этаже торгового центра на Пресненской набережной в Москве.

На место происшествия выехали экстренные службы. Причина возгорания, а также наличие пострадавших уточняется.


Ранее, на этой неделе, сообщалось о пожаре в шато-отеле «Немчиновка парк» в Одинцовском округе Московской области. Площадь возгорания составила 100 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации участвовали 63 человека и 23 единицы техники.

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На трассе под Москвой произошло ДТП с участием полутора десятков машин
15 июля 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

В Подмосковье в районе 19-го километра трассы М-1 «Беларусь» произошла массовая авария. Водитель большегрузного автомобиля Scania протаранил 15 автомобилей, двигавшихся с ним в попутном направлении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением из-за внезапной поломки машины, сообщает ТАСС.

В массовом ДТП пострадали три человека. В настоящее время все они госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и подробности столкновения. Движение по трассе в районе аварии затруднено. Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Московской области просят автовладельцев учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности выбирать объездные пути следования.

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#дтп
#авария
#трасса
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#фура
#гибдд
#автомобиль
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В кубанском поселке ливневые потоки смыли пешеходный мост
15 июля 2023, 18:59

Фото: istockphoto/Wheatfield

Непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В поселке Новомихайловское Туапсинского района на глазах у местных жителей потоки воды смыли пешеходный мост.
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение. На территории Туапсинского района все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, передает сетевое издание VK Press. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой не выезжать на дороги: они залиты водой.

В Новомихайловском под напором воды на глазах у изумленных местных жителей рухнул пешеходный мост. Металлическая конструкция не выдержала все увеличивающихся ливневых потоков. Также в поселке подтоплены 25 придомовых территорий, в некоторые дома вошла вода. Из опасной зоны эвакуировано 15 человек. Сохраняется высокая вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках.

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#краснодарский край
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#река
#режим
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Часть подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак – несовершеннолетние
15 июля 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Среди членов националистической группировки «Параграф-88», которые подозреваются в подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, есть несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет, поэтому фото- и видеосъёмка следственных мероприятий пресс-службой проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины. 

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#Симоньян
#Собчак
#покушение
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Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла
15 июля 2023, 15:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Необходимо выпустить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под ареста, поскольку нахождение под стражей может привести к его смерти. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении, опубликованном на сайте РПЦ.
Предстоятель заявил, что изменение меры пресечения с домашнего ареста на нахождение в СИЗО митрополиту Павлу, находящемуся в преклонных годах, может привести к серьёзному ухудшению здоровья и смерти в следственном изоляторе.  

Он также указал, что наместника арестовали за его религиозные убеждения.

«Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) и отправил его в СИЗО до 14 августа. 

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#РПЦ
#арест
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Взрывное устройство обнаружили под машиной главы села в Запорожской области
15 июля 2023, 13:35

Фото: istockphoto/aerogondo

Под автомобилем главы Давыдовского сельсовета в Запорожской области было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общественно опасным способом.
СВУ было найдено при осмотре автомобиля, который стоял около здания сельской администрации, сообщает РИА Новости. Прибывшие на место взрывотехники разминировали машину и обезвредили бомбу на месте. Были изъяты две тротиловые шашки, взрыватель, другие составные части смертоносного предмета.

Сотрудники Следственного управления СК России по Запорожской области предполагают, что неизвестный злоумышленник установил взрывное устройство под днищем автомобиля в ночь с 13 на 14 июля. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения лиц, причастных к попытке покушения.

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#Запорожская область
#сву
#автомобиль
#покушение
#глава
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ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
15 июля 2023, 13:32

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Предотвращена подготовка убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают в ФСБ.
В прошедшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", которые проводили разведку у мест работы и проживания журналисток. 

«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство», – заявили в ФСБ.

Количество задержанных не уточняется. Однако есть информация, что при обыске были изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, наручники, кастеты и дубинки.

В отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел о подготовке проведения экстремистских и террористических актов. 

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Baza: Задержанного экс-полковника Михаила Полякова подозревают в вымогательстве

В Казани задержали футбольных фанатов, которые жгли фаеры в поезде
#террор
#попытканападения
#арест
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В Казани задержали футбольных фанатов, которые жгли фаеры в поезде
15 июля 2023, 13:23

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры в вагоне поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
Сообщение в полицию поступило 14 июля, когда фанаты ехали из Нижнего Новгорода в Казань на матч Суперкубка России по футболу. По приезде их задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). При этом, на 28 фанатов составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство). 

Также сообщается, что четыре болельщика ЦСКА были задержаны в Казани после конфликта с местными жителями. 

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#происшествие
#фанаты
#Казань
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Медведь загрыз девушку около танкодрома в Магадане
15 июля 2023, 12:46

Фото: istockphoto/JNevitt

Девушка погибла в результате нападения медведя в районе танкодрома в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение о нападении зверя на девушку поступило в дежурную часть отдела полиции МВД по Магадану около 15:00 по местному времени. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники Росгвардии и полицейские обнаружили там бурого медведя и тело погибшей, передает ИА MagadanMedia. Было принято решение о ликвидации хищного животного, после чего медведя застрелили.

Это далеко не первый случай нападения медведей на людей в Магадане. В июне на окраине областного центра медведица несколько дней терроризировала местных жителей. Тогда погибли два человека, еще четверо были госпитализированы. Охотоведы застрелили медведицу, по вине которой погибли люди. 

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#Магадан
#медведь
#девушка
#хищник
#полиция
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Baza: Задержанного экс-полковника Михаила Полякова подозревают в вымогательстве
15 июля 2023, 12:11

Фото: iStock/Thomasaf

Экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, задержанного в Москве, обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
В пятницу, 14 июня, сотрудниками полиции был задержан экс-полковник ФСБ Михаил Поляков. По предварительным данным, он обвиняется в вымогательстве.

Также имеется информация, что Поляков является администратором Telegram-каналов «Силовики», «Кремлёвская прачка» и «Brief». Однако Baza утверждает, что корректнее назвать его причастным к управлению каналов «Кремлёвская прачка» и «Незыгарь».

В настоящее время Поляков проходит допрос, его процессуальный статус пока неизвестен.

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#арест
#полиция
#Москва
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