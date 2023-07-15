В ТЦ «Афимолл Сити» горит подземный паркинг

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В торговом центре «Афимолл Сити» в центре Москвы горит подземный паркинг. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, возгорание произошло на минус третьем этаже торгового центра на Пресненской набережной в Москве.
На место происшествия выехали экстренные службы. Причина возгорания, а также наличие пострадавших уточняется.
Ранее, на этой неделе, сообщалось о пожаре в шато-отеле «Немчиновка парк» в Одинцовском округе Московской области. Площадь возгорания составила 100 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации участвовали 63 человека и 23 единицы техники.
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На место происшествия выехали экстренные службы. Причина возгорания, а также наличие пострадавших уточняется.
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Анастасия Чинкова