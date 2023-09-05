В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
По меньшей мере 23 человека получили различные травмы после того, как автомобиль врезался в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на информацию местной полиции.
Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, в то время как виновник происшествия остался без серьезных повреждений.
Читайте также:
В Ижевске Tesla въехала в здание, водителя и пассажира госпитализировали
31-летняя фигуристка Пол погибла в ДТП
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
Артем Кузьмин