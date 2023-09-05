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В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек

ABC: в Техасе машина въехала в ресторан, пострадали по меньшей мере 23 человека
05 сентября 2023, 00:35
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

По меньшей мере 23 человека получили различные травмы после того, как автомобиль врезался в ресторан быстрого питания Denny’s в американском штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на информацию местной полиции.

Инцидент произошел в городе Розенберг в понедельник. Фотографии, опубликованные телеканалом, показывают, что автомобиль полностью въехал внутрь здания ресторана, вызвав значительные разрушения. Полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы выяснить, были ли у водителя преступные мотивы или нет.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, в то время как виновник происшествия остался без серьезных повреждений.

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Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки
BFM.RU: Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки
05 сентября 2023, 00:55

Фото: iStock/seb_ra

Бывшие топ-менеджеры концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Ирина Восторгина и Михаил Школьник получили условные сроки по делу о растрате 90 млн. руб. на создание курганских БМП. Судья Анна Майорова 4 сентября огласила приговор в Мещанском суде Москвы 4 сентября, пишет BFM.RU.
«Признать Школьника и Восторгину виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 160 УК РФ и назначить Школьнику наказание на срок 4 года лишения свободы условно, а Восторгиной — в виде 3,5 лет лишения свободы условно», — говориться в решении суда.

Осужденным также назначили штрафы. Бывший заместитель генерального директора КТЗ Школьник выплатит 400 тыс. руб, а экс-руководитель казначейства концерна Восторгина — 350 тыс. руб.

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В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали более 20 человек

В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.

В Петербурге суд вынес приговор иностранцам за вымогательства и похищения туристов

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#ук
#наказание
#штрафы
#рф
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В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.
04 сентября 2023, 23:42

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве правоохранители задержали 15 человек, которые представлялись риелторами и обвинили 18 жителей столицы более чем на 700 тысяч рублей. Об этом пишет «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — цитирует агентство слова собеседницы.

Она добавила, что задержанные переносили даты показа квартир и отказывали, когда потерпевшие хотели вернуть свои деньги.

Во время обысков полицейские изъяли документы, компьютеры и оргтехнику. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

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#мошенничество
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#москва
#риелтор
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В Петербурге суд вынес приговор иностранцам за вымогательства и похищения туристов
04 сентября 2023, 23:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор шестерым гражданам КНР за похищение соотечественников и вымогание у них денег. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Китайцев признали виновными по ст. 126 (Похищение человека) и ст. 163  (Вымогательство) УК РФ. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Следствие установило, что Лю Дзюнь в период с 1 июня по 14 августа 2020 года создал ОПГ с целью получения прибыли. Он также привлек туда других фигурантов — У Цзяхуэя, Чжана Юэ, Фэна Сяочуна, Чжэна Юнсяна и Чжана Шаофэна. Преступники применяли физическое насилие и похищали соотечественников, после чего избивали их под предлогом возращения вымышленного "долга". Так они смогли получить от потерпевших более трех миллионов рублей.

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#ук
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#вымогательство
#наказание
#следствие
#рф
#санкт-петербург
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Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве
04 сентября 2023, 22:06

Фото: iStock/Distortion Media

У Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения, сообщает МЧС России.
На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Москвач», мощное пламя бушует сзади Ленинградского вокзала. 
По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусора. Далее пламя перекинулось на складские помещения. 

В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате возгорания никто не пострадал. 

Утром 4 сентября в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

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#пожар
#возгорание
#москва
#вокзал
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Махачкалинские школьники открыли стрельбу из травмата
В Махачкале школьники открыли стрельбу из травматического пистолета
04 сентября 2023, 21:16

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Махачкале школьники открыли стрельбу из травматического пистолета, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, конфликт начался с того, что дин из парней начал угрожать и материться на остальных. 

Сперва между подростками завязалась драка, после в ход пустили травматический пистолет. К счастью, в результате перестрелки никто не пострадал.

Школьники разбежались, как только к месту происшествия подъехала полиция. 

Ранее во дворе жилого дома в Москве дети нашли пистолет Макарова и начали играть в стрелялки. Пистолет был без магазина, что позволило избежать жертв. Правоохранители изъяли находку и отправили оружие на экспертизу.

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#полиция
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#школьники
#пистолет
#дагестан
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В столице Украины сообщили о минировании всех торговых центров
Администрация Киева сообщила о минировании всех ТРЦ в столице
04 сентября 2023, 20:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил об информации о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева.
Обращение Попко размещено в Telegram-канале КГВА.

«Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева», - прокомментировал ситуацию Попко.

При этом, он призвал киевлян сохранять спокойствие, напомнив, что ложные сообщения о минировании уже поступали 1 и 4 сентября в украинскую столицу. 

Ранее полиция проверяла торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. Предположительно, угрозы о минировании поступили с Украины.

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#полиция
#киев
#тц
#мина
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В Таганроге годовалый мальчик выпал из окна и погиб
04 сентября 2023, 20:39

Фото: iStock/izzzy71

В Таганроге годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб, сообщили в МЧС России по Ростовской области.
Трагедия произошла 4 сентября в городе Таганрог Ростовской области. Ребенок в возрасте одного года и трех месяцев остался без присмотра взрослых, в результате чего выпал из окна с высоты девятого этажа. 

«По прибытии экстренных служб к месту вызова бригадой скорой помощи констатирована смерть», – прокомментировали ситуацию в МЧС. 

Ранее в городе Кушве Свердловской области пожилую женщину, которая выбросила из окна второго этажа трехлетнего внука, отправили на принудительное лечение. 

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#трагедия
#смерть
#мчс
#падение
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В Подмосковном лесу нашли заживо сгоревшего школьника
Пропавшего в Мытищах школьника нашли заживо сгоревшим в лесу
04 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/jorgeantonio

Пропавшего в Московской области подростка обнаружили заживо сгоревшим в лесу, сообщает «РЕН ТВ».
«Прибывшие на место специалисты установили, что давность наступления смерти составляет около двух суток», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

17-летний подросток пропал в Мытищах еще 30 августа, 2 сентября его обезображенное тело обнаружили в Хлебниковском лесопарке.

Полиция обнаружила на месте происшествия горелку, учебники по химии и медицинские препараты. Предположительно, парень погиб от термических ожогов в результате неудачного эксперимента.

По факту смерти школьника проводится проверка. 

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#полиция
#проверка
#подросток
#препараты
#подмосковье
#мытищи
#смерть
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Новосибирск накрыл сильный град
В Новосибирске прошёл сильный град
04 сентября 2023, 19:57

Фото: istockphoto.com/AlexandrIvasenko

В Новосибирске вечером прошёл сильный град, размер осадков достигал размеров куриного яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за погодной стихии пострадали автомобили.

Так, примерно в 19 часов по местному времени в городе начался сильный дождь, а затем посыпался град, который покрыл собой все дороги и тротуары. Автовладельцы пытались уберечь машины от осадков, однако на многих авто остались вмятины.

Закончился град также резко, как и начался.

До этого вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. По его словам, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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