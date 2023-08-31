В Техасе мужчина умер из-за амебы-убийцы, которая заразила его мозг

Фото: iStock/Artur Plawgo
Возбудители амебного менингоэнцефалита существуют в пресной воде. Жара способствует их распространению. Возбудитель амебного менингоэнцефалита оказывается в организме через нос и действует на мозг, вызывая острые головные боли, лихорадку, тошноту, а также рвоту. Потом у человека развивается ригидность шеи, появляются судороги. Затем кома и смерть.
Читайте также:
В России исключены риски завоза «болезни легионеров» на территорию страны
Педиатр Казаринова рассказала, как уберечь ребёнка от инфекций в школе
В Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку