В Тель-Авиве снаряды ХАМАС попали в дом российского политика Бакова

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Екатеринбургский бизнесмен, политик, основатель Монархической партии Антон Баков рассказал о прилёте снарядов в его дом в Тель-Авиве.
URA.RU пишет, что политик и его супруга не пострадали.
Напомним, 7 октября движение ХАМАС, которое правит в секторе Газа, объявило войну Израилю. Боевики ХАМАС вели массированный обстрел. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Ранее официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных.
Представители официального Тель-Авива обратились к Вашингтону с просьбой пополнить количество ракет-перехватчиков для «Железного купола», пулеметных боеприпасов и бомб малого диаметра. Также речь шла об обмене разведданными по поводу потенциальной военной деятельности в Южном Ливане. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.
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«Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у Хамаса говно!», —прокомментировал ЧП Баков на своей странице в одной из социальных сетей.
Ранее официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных.
Представители официального Тель-Авива обратились к Вашингтону с просьбой пополнить количество ракет-перехватчиков для «Железного купола», пулеметных боеприпасов и бомб малого диаметра. Также речь шла об обмене разведданными по поводу потенциальной военной деятельности в Южном Ливане. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.
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Мария Фирсова