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В телах погибших в самолете Пригожина обнаружили фрагменты гранат, заяивл Путин

Путин: В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты гранат
05 октября 2023, 20:46
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты гранат, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.

«В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат», - прокомментировал ход следствия Владимир Путин.


Бизнесмена и основателя самой известной в мире ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания с Пригожиным состоялась 29 августа.

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#чвк
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Возле бара в Перми застрелили бизнесмена Лукова
05 октября 2023, 21:08

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Возле пермского бара застрелили бизнесмена Александра Лукова, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла на Первомайской улице. 

59-летний Александр Луков - владелец заведения - вечером приехал к своему заведению. Как только он вышел из машины - неизвестный совершил несколько выстрелов и скрылся. От полученных травм предприниматель скончался. 

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, стрелка разыскивают. 

Ранее президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. 63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

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#машины
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Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина
Путин: Бастрыкин доложил, что внешнего воздействия на самолет Пригожина не было
05 октября 2023, 20:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина не было. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что экспертиза на алкоголь и наркотики у погибших в авиакатастрофе с самолетом Евгения Пригожина не проводилась, однако Путин считает, что ее все-таки следовало провести.

Глава российского государства добавил, что следствие не завершено.

Напомним, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди погибших пассажиров значился командир ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех

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В Краснодарском крае киллеру заказали местного прокурора
05 октября 2023, 19:50

Фото: iSock/Savusia Konstantin

Киллера для прокурора разыскивал арестованный в СИЗО. Убийство смогли предотвратить.
По данным следствия, летом 2023 заключенный прямо в камере СИЗО в Самарской области искал убийцу для прокурора Брюховецкого района Краснодарского края Петра Горбаня. Сам заключённый сидел в камере как фигурант двух уголовных дел. Первое: о незаконном хранении оружия. Второе: о причинении лёгких телесных повреждений.
 
В камере мужчина обратился к соседу. Он нарисовал ему схему дома, где живёт прокурор, передал сведения о его автомобиле и попросил помощи в поиске исполнителя заказа. За убийство мужчина обещал заплатить 2 млн рублей. Следователи узнали об этом.
 
Baza пишет, что 4 октября на мужчину возбудили новое уголовное дело. И на этот раз о покушении на заказное убийство. В 2020 году заключённый заявлял в краснодарских СМИ, что дела против него возбудили незаконно, и жаловался на полицейский беспредел.

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#краснодарский край
#полиция
#прокуратура
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В Испании двое мужчин похитили и изнасиловали туристку
05 октября 2023, 19:22

Фото: iStock/FOTOKITA

Полицейские арестовала двух мужчин, подозреваемых в похищении и групповом изнасиловании туристки из Британии в городе Бенидорм.
Daily Mail пишет, что похищение и изнасилование произошло на европейском курорте 25 августа, но полиция опубликовала информацию только сейчас.
 
Британка ожидала такси после вечеринки. Двое мужчин предложили за деньги подвезти её до отеля. Девушка заплатила им 15 евро (1,5 тысячи рублей). В автомобиле она уснула. Незнакомцы воспользовались ситуацией и привезли её к себе домой, где изнасиловали. Когда потерпевшая пришла в себя, она сбежала и заявила в полицию.
 
Следователи изучили записи с камер наблюдения. Они проверили передвижение более 30 тысяч машин. Преступниками оказались уроженцы Алжира 39 и 44 лет. Один из задержанных уже был в розыске за ограбление.

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#изнасилование
#испания
#полиция
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Во Владикавказе школьник не выучил уроки и доехал до границы с Грузией
05 октября 2023, 18:51

Фото: iStock/vmargineanu

Во Владикавказе школьник планировал сбежать из дома и оказался на границе с Грузией.
Telegram-канал Mash Gor сообщает, что, по словам 11-летнего мальчика, он сбежал из дома из-за страха наказания за невыученное домашнее задание.

Мальчик собирался отправиться на велосипеде в Волгоград, но не знал точной дороги, поэтому оказался на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс». Мобильного телефона у ребёнка с собой не было.
 
Родители быстро заметили пропажу ребёнка и обратились в полицию. Школьника вернули домой. Он дал обещание, что больше не будет сбегать из дома.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.

Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.

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#дети
#школа
#родители
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Россиянин пронёс крысу в самолет, спрятав её в трусы
05 октября 2023, 16:50

Фото: iStock/andwill

Пассажир «Победы» пронёс в самолет крысу, спрятав ее в трусы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, мужчина летел рейсом Москва — Минеральные Воды. Перевозка крыс на борту самолета строго запрещена, однако, россиянин не захотел расставаться со своим домашним грызуном и решил провезти его в трусах. 

В момент полета мужчина решил дать крысе подышать, достал её из трусов, и тогда нелегального пассажира заметила стюардесса. 

Информацию о грызуне передали в принимающий аэропорт Минеральных вод, поэтому, по прилёту мужчину уже ожидали полицейские. Сперва он попытался скрыть факт наличия питомца, однако, полиция все же смогла найти его спрятанного маленького друга.

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#полиция
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#полицейские
#мужчина
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В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину
05 октября 2023, 16:40

Фото: istockphoto/dwi septiyana

В Лондоне питон, которого бросили хозяева, приполз в чужой дом и задремал на бойлере.
Evening Standard пишет, что полутораметровую змею, которая свернулась кольцами и задремала на водонагревателе на кухне, обнаружила няня. Женщина обратилась к сотрудникам Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. На место выдвинулись специалисты Эбигейл Кэмбелл и Мэт Хокинс. Кэмбелл дотронулась до питона для того, чтобы убедиться, что он не агрессивен.
 
«Он был очень спокоен, и я без особых усилий смогла взять его на руки. Правда он очень крепко вцепился в трубу бойлера, он был очень сильным», — рассказала специалистка.
Змею поместили в мешок и привезли в ветеринарную клинику, где она находится и по сей день. Выяснилось, что питон заполз на водонагреватель, чтобы урегулировать температуру своего тела с помощью тепла. После инцидента по району, где нашли питона, расклеили объявления, пытаясь найти хозяев.
 
«Нам никто не звонил, поэтому мы склоняемся к предположению, что её бросили», — говорит Кэмбелл.
По словам специалистки, люди зачастую бросают экзотических животных из-за сложностей в уходе.

Ранее крупного питона обнаружили в доме в таиландской провинции Аюттхая. Хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.

Она быстро унесла ребёнка и вызвала спасателей. Потом начала искать кошек. Питомец редкой породы Кхао Мани оказался съеден питоном. Спасатели нашли сытого питона в углу детской. По предварительной версии, он заполз на чердак. Там съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок.

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#таиланд
#змея
#чп
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Тела украинки и россиянина обнаружили в варшавской квартире
WHN: Тела украинки и россиянина обнаружили в квартире в Варшаве
05 октября 2023, 16:09

Фото: iStock/Artem_Furman

В квартире жилого дома в Варшаве обнаружили трупы украинки и россиянина, сообщает Wawa Hot News со ссылкой на прокуратуру города.
«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», - прокомментировали ситуацию на портале. 

В полицию обратились родственники погибшего, мужчина долго не выходил с ними на связь. Прибывшие по месту жительства россиянина правоохранители приняли решение вскрыть квартиру, где и были обнаружены два трупа.

Соседи рассказали полицейским, что за день до смерти пара повздорила на улице. На следующее утро из их квартиры слышали женские крики.

В настоящий момент варшавская прокуратура устанавливает обстоятельства смерти иностранных граждан.

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СБУ заочно предъявила обвинения главе Ростеха Чемезову
05 октября 2023, 15:12

Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Сергею Чемезову, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сергей Чемезов является главой государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

По словам СБУ, «Ростех» объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ.

Обвинение Чемезову предъявили по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.

Ранее СБУ выдвинула обвинения 13 жителям Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики.

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