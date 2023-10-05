В телах погибших в самолете Пригожина обнаружили фрагменты гранат, заяивл Путин

Фото: kremlin.ru
В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты гранат, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.
Бизнесмена и основателя самой известной в мире ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания с Пригожиным состоялась 29 августа.
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«В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат», - прокомментировал ход следствия Владимир Путин.
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Евгения Парфентьева