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В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнего ребенка

10 июля 2023, 15:55

Фото: iStock/JTeivans

В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку, в аварии также пострадали четыре человека. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Трагедия произошла в Темрюке рядом с комплексом "Военная горка". 36-летний водитель мотоцикла "Хонда" сбил 4 людей на переходном переходе, переходивших дорогу», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, девочка шести лет скончалась на месте. Кроме того, при ДТП пострадал сам водитель, травмы получили остальные пешеходы, среди которых оказался ребенок восьми лет.

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#авария
#ДТП
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На острове в Волгограде нашли тела двух братьев
10 июля 2023, 17:44

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два брата, которые рыбачили на острове Сарпинский в Волгограде, были найдены убитыми. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, в субботу, 8 июля, у берега острова Сарпинский было найдено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи. 9 июля было обнаружено тело его 59-летнего брата с травмой головы.

Отмечается, что возбуждено два уголовных дела по факту обнаружения трупов мужчин с признаками насильственной смерти.

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#Волгоград
#убийство
#происшествия
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В лесу под Звенигородом нашли противотанковую мину военных времён
10 июля 2023, 17:35

Фото: Комлесхоз МО

Звенигородские лесничие нашли у деревни Цыганово предмет, напоминающий боеприпас. На место выехали сотрудники полиции и взрывотехнического отряда Мособлпожспаса, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Обследовав находку, специалисты выяснили, что это немецкая противотанковая мина времён Великой Отечественной войны. Взрывное устройство обезвредили на безопасном от населённого пункта расстоянии.

В Комлесхозе попросили жителей Подмосковья быть осторожным и внимательными. В случае обнаружения в лесу подозрительных предметов необходимо сразу же сообщить о них на горячую линию лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112. 

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#Комлесхоз МО
#мина
#ВОВ
#Великая Отечественная война
#безопасность
#Мособлпожспас
#полиция
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные спасатели нашли в лесу заблудившуюся любительницу грибов
10 июля 2023, 17:14

Фото: Istockphoto / dolgachov

Работники Мособлпожспаса вывели из леса местную жительницу, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл в городском округе Лотошино, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что его жена заблудилась в лесу у деревни Кушелово. Найти её самостоятельно он не смог. 
 
Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочёсывать лес и звать заблудившуюся 55-летнюю женщину. К счастью, с собой у неё был заряженный телефон, и специалисты могли поддерживать с ней связь. 
 
Поиски продлились около часа. Ориентируясь на звуковые сигналы, любительница грибов вышла навстречу работникам Мособлпожспаса. Медицинская помощь местной жительнице не понадобилась. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Лотошино
#лес
#грибы
#Мособлпожспас
#спасатели
#происшествия
#Московская область
#Подмосковье
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В Москве многодетная мать избила своих детей прямо на приеме у врача
10 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/vmargineanu

Многодетная жительница Москвы избила своих детей прямо на приеме у педиатра в поликлинике в Северном районе столицы, на место происшествия были вызваны опека и полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 41-летняя мать четверых детей пришла на прием к врачу с тремя из них: пяти, семи и восьми лет. Во время осмотра она агрессивно пыталась успокоить детей, грубо бросая их на пол. Она также била детей по рукам, ногам и кричала на них. Когда медики попытались угомонить женщину, она начала оскорблять их и угрожать жалобами.

Тогда врачи вызвали полицию и опеку. При осмотре у детей были выявлены множественные гематомы, ссадины и ушибы. По данному фату сотрудники полиции проводят проверку.

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#мать
#дети
#избиение
#Москва
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В британской школе ученик напал с ножом на преподавателя
10 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/Shutter2U

В графстве Глостершир, в Тьюксбери, школьник напал на преподавателя в средней школе и изрезал его ножом.
Подросток задержан. Преподавателя с ранениями госпитализировали, пишет Mirror. 
 
Мотивы подростка не называются. Правоохранители выясняют, был ли учитель единственной жертвой школьника, или он хотел ранить и других людей в школе. 

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#нож
#ученик
#преподаватель
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В Тюменской области танк напугал отдыхающих на диком пляже
10 июля 2023, 12:47

Фото: iStock/Zeferli

Местные жители отдыхали на диком пляже у озера Андреевского, когда на высокой скорости выехал танк.
«72.ru» пишет, что бронетехника появилась на пляже 10 июля утром и испугала отдыхавших тюменцев. Очевидцы сообщают, что танк ехал на высокой скорости.
 
«Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Сделав круга три по пляжу, он уехал в сторону военной части», — рассказали свидетели произошедшего.
Пляж возле Андреевского озера официально закрыт. Несколько месяцев назад подъезды к нему перекопали, а земли относятся к Минобороны. Место определили для проведения учений курсантов ТВВИКУ.
 
«Купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию, чтобы полиция людей оттуда убирала. Танк выехал, просто он пробивал дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой», — объяснили  в ТВВКИУ.
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#Тюменская область
#пляж
#танк
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В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера Бобиева пытается выйти из СИЗО
10 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Akintevs

Защита Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.
В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».
 
«Хоть домашний арест, хоть запрет определенных действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности», —рассказала изданию адвокат обвиняемой Жанна Калегина.
Апелляционную жалобу рассмотрят 12 июля.

Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.

Сотрудница детского сада рассказала, что приемная мать забрала документы ребёнка из учреждения год назад, в интервью «РИА Новости». Она заявила, что, якобы, собирается лечить приемного сына от аутизма, потому и забирает его из сада. Сотрудница учреждения также добавила, что за последние пару лет слышала от знакомых, как приемная мать жалуется на поведение ребенка.

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#Екатеринбург
#Далер Бобиев
#СИЗО
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В Хабаровском крае альпинисты сорвались со скалы на горном хребте
10 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Двое альпинистов сорвались с горного хребта Дуссе-Алинь.
Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что в экстренные службы обратился один из пострадавших альпинистов.
 
Мужчины поднимались на горный хребет Дуссе-Алинь, шли в связке по двое. Один из альпинистов оступился и упал со скалы. Второй альпинист, который страховал мужчину, удержался на склоне. Он травмировался, но смог на тросе спустить напарника вниз.
 
Спасатели на вертолете добрались до места и доставили туристов в больницу. 
 
Один альпинист сломал руку, второй получил ушиб позвоночника.

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#туристы
#альпинисты
#скала
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Тело голой женщины нашли в лифте в Набережных Челнах
10 июля 2023, 12:01

Фото: iStock/alex_u

В лифте многоэтажного дома в Набережных Челнах рабочий обнаружил труп избитой молодой женщины.
Жильцы многоэтажного дома обратились в аварийную службу с жалобами на неработающий лифт. Механик, прибывший для устранения неполадок, открыл створки кабины и увидел тело женщины без одежды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место происшествия эксперты, выяснили, что у женщины многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, женщина проживала в другом доме. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый житель многоэтажки.  

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#лифт
#Набережные Челны
#труп
#лифт
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