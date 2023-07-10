В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнего ребенка

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В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку, в аварии также пострадали четыре человека. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Трагедия произошла в Темрюке рядом с комплексом "Военная горка". 36-летний водитель мотоцикла "Хонда" сбил 4 людей на переходном переходе, переходивших дорогу», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, девочка шести лет скончалась на месте. Кроме того, при ДТП пострадал сам водитель, травмы получили остальные пешеходы, среди которых оказался ребенок восьми лет.
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