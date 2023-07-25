В Темрюке психически нездоровый мужчина напал на школьницу

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov
Нападение произошло 25 июля, когда девочка с двумя братьями возвращалась домой с занятий по скорочтению.
Братья девочки начали звать на помощь. На детские крики прибежали взрослые, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель с диагнозом «шизофрения».
Читайте также:
В Архангельске арестован мужчина, изнасиловавший школьницу
В Москве поймали маньяка, напавшего на женщину в Битцевском парке
Изнасиловавшего ребенка в подъезде педофила задержали в Москве
Мария Фирсова