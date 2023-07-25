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В Темрюке психически нездоровый мужчина напал на школьницу

25 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Нападение произошло 25 июля, когда девочка с двумя братьями возвращалась домой с занятий по скорочтению.

Telegram-канал «ЧП Краснодар» сообщает, что, по словам родственницы девочки, навстречу компании детей шёл мужчина. Он повалил школьницу на землю и закрыл ей рот рукой.

Братья девочки начали звать на помощь. На детские крики прибежали взрослые, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель с диагнозом «шизофрения».

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#Темрюк
#школьница
#шизофрения
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В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ
25 июля 2023, 21:18

Фото: iStock/eranicle

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который упал в торговом центре в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что несовершеннолетний находился в ТЦ без сопровождения взрослых. Он упал в тот момент, когда скатывался по перилам со 2 этажа. 

Как сообщает региональный минздрав, после падения с лестницы мальчик был госпитализирован и находился в крайне тяжелом состоянии. 

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. Срок лишения свободы по этой статье составляет до десяти лет.

Напомним, ранее в Новосибирске умер подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти. Подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.

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#подросток
#смерть
#торговый центр
#Тольятти
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В Подмосковные задержали мужчину, едва не заколовшего знакомую вилкой
25 июля 2023, 21:16

Фото: Управление Росгвардии по МО

В Подмосковье росгвардейцы задержали раннее судимого жителя, едва не убившего знакомую. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.
ЧП произошло в Воскресенске. Патрулируя улицы городского округа, экипаж группы задержания получил информацию о том, что в жилом доме на улице Белинского произошел конфликт между мужчиной и женщиной.
 
Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время словесного конфликта мужчина грозил женщине физической расправой, а затем приставил ей вилку к горлу. Потерпевшей удалось вырваться и созвониться с правоохранителями.
 
В итоге Росгвардейцы задержали 24-летнего злоумышленника во дворе жилого дома и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

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#Росгвардия
#Воскресенск
#преступление
#убийство
#Московская область
#Подмосковье
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В Вологодской области введён карантин из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике
25 июля 2023, 21:08

Фото:istockphoto/Kalinovskiy

На птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области случилась вспышка птичьего гриппа, после чего ввели карантин.
Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявлен на Малечкинской птицефабрике в Череповецком районе.
 
Угрожаемой зоной была признана территория в радиусе 10 км от района очага. Всё поголовье птиц (493 тысячи) будет изъято и уничтожено.
 
Чтобы предотвратить распространение гриппа на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты. Там проводится досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта.

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#Вологодская область
#птичий грипп
#карантин
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В Питере два человека погибли от удара током, не заметив провод в траве
25 июля 2023, 21:06

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге два человека погибли от удара током во время прогулки, они не заметили провод, лежащий в траве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что происшествие случилось в Красном селе на улице Нарвская. По предварительным данным два человека гуляли в лесу и не заметили провод в высокой траве, который был под напряжением. Таким образом, оба они погибли на месте от удара током.

При этом личности погибших пока не известны, проводится работа по их выяснению. На месте ЧП работают следователи. Уточняются подробности и обстоятельства происшествия.

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#Санкт-Петербург
#ток
#провод
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В Калининградской области водитель сбил двух детей и скрылся с места
25 июля 2023, 20:52

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В городе Гусев Калининградской области 25 июля водитель автомобиля сбил двух девочке и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает управление МВД РФ по региону.
«Двадцать пятого июля около 18.00 в городе Гусеве Калининградской области водитель неустановленного автомобиля сбил двоих девочек в возрасте 10 и 11 лет», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что дети были экстренно доставлены в больницу. Пока об их состоянии информации нет. Сразу после аварии водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция. Также идет поиск возможных свидетелей, которые могли видеть момент происшествия.

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#авария
#ДТП
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В Эквадоре все тюрьмы перевели на усиленный режим
25 июля 2023, 19:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Власти Эквадора ввели режим ЧП во всех тюрьмах из-за бунтов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства Гильермо Лассо.
 
«Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей», —сказано в сообщении, пишет ТАСС.
С 23 июля в тюрьмах Эквадора начались массовые выступления заключенных, переходящие в бунты. В городе Гуаякиль во время столкновений с охраной скончались 6 человек. Указ позволит властям страны применить армию, чтобы подавить беспорядки.
 
В октябре прошлого года в Эквадоре во время тюремных бунтов  погибли 15 человек.

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#Эквадор
#тюрьма
#бунт
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В Белгородской области комбайн наехал на мину при сельхозработах
25 июля 2023, 19:32

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Белгородской области комбайнёр во время проведения сельхозработ случайно наехал на противопехотную мину «Лепесток», он не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что в районе села Черемошное в Белгородском районе водитель комбайна при проведении сельскохозяйственных работ в поле почувствовал толчок, за которым последовал громкий хлопок. После он понял, что наехал на противопехотную мину.

Уточняется, что от взрыва мужчина не пострадал, сам комбайн также остался цел. После того, как об инциденте сообщили правоохранительным органам, машина продолжила свою работу.

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#Эквадор
#тюрьма
#бунт
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В Москве возле клуба расстреляли телохранителя знаменитостей
25 июля 2023, 19:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

38-летнего Артура, который является телохранителем многих политиков и звёзд шоу-бизнеса, расстреляли из Porsche Panamera на парковке рядом с элитным клубом на Рочдельской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что мужчина чудом выжил после выстрела в голову. По словам Артура, он стоял возле клуба, когда подъехали неизвестные на Porsche без номеров. Мужчина немного отошел с дороги. В этот момент из салона автомобиля прозвучали выстрелы.
 
«Они два раза стреляли. Второй раз уже попали мне в затылок», – рассказал телохранитель. По его словам, выстрелы производились из травматического оружия.
После этого стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. А Артура госпитализировали. По мнению медиков, жизнь телохранителю спасла накачанная шея: пуля от неё отскочила.
 
Полиция начала проверку.

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#Москва
#телохранитель
#выстрел
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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов умер на приёме у врача
25 июля 2023, 19:13

Фото:iStock/SergeyPankratov

71-летний режиссер Михаил Мамедов умер на приеме в городской поликлинике.
ИА Регнум пишет, что режиссёр Михаил Мамедов пришёл в городскую поликлинику вместе с супругой Людмилой. Неожиданно мужчина  почувствовал недомогание, упал и умер. Врачи скорой помощи констатировали смерть режиссёра. Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.
 
Информацию о смерти передана в полицию, проводится проверка.
 
Михаил Мамедов родился 19 октября 1951 года. Окончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Министерстве культуры СССР.
 
В его фильмографии такие работы, как «Паутина–1. Расплата», «Улицы разбитых фонарей–8. Карта смерти», «Такова жизнь», «Неистовый, яростный, бешеный…». Также Михаил Мамедов сыграл Муслима Магомаева в биографической ленте «Аккорды долгой жизни».

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#Мамедов
#Михаил Мамедов
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