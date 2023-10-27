В Тернопольской области нашли массовое захоронение жертв Волынской резни

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Массовое захоронение жертв Волынской резни нашли в Тернопольской области Украины. Об этом сообщает министр — член совета министров республики Польша Михал Дворчик, информирует РИА Новости.
Власти Польши долгое время безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Недавно украинские власти стали выдавать единичные такие разрешения.
Как заявляет министр, спустя 4 месяца поисков украинскими и польскими специалистами было обнаружено массовое захоронение в бывшем селе Пужники. Тела жертв националистов из Украины захоронили в 1945 году. Властям Незалежной уже направили запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.
Массовое истребление этнического польского населения Украинской повстанческой армией, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни, происходило в 1940-х годах. Количество жертв, у которых удалось установить имена и место смерти, насчитывается порядка 36 тысяч поляков. Кроме того, было насчитано от 13 тысяч до более чем 23 тысяч поляков, обстоятельства гибели которых не выяснены.
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Как заявляет министр, спустя 4 месяца поисков украинскими и польскими специалистами было обнаружено массовое захоронение в бывшем селе Пужники. Тела жертв националистов из Украины захоронили в 1945 году. Властям Незалежной уже направили запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.
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Алина Юрчак