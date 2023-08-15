В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение

Фото: iStock/Ivan Grabilin
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,5 в Камчатском заливе Тихого океана. Об этом сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
«В Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров», — проинформировал Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Уточняется, что местные жители не ощутили землетрясение в населенных пунктах. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.
Читайте также:
В Кемеровской области случилось землетрясение
Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС
Диана Аванесян