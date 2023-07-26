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В Тольятти мать оставила в квартире двух детей без еды и ушла на два дня

26 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Тольятти женщина закрыла в квартире двух своих детей, одному из которых всего два месяца, без еды и воды и ушла на два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, трехлетний мальчик и его двухмесячный брат провели в закрытой квартире среди тараканов без еды и воды два дня. Их 27-летняя мать оставила детей одних и так и не появилась к моменту их спасения. По словам соседей, женщина воспитывает детей одна, получает пособия и тратит их на алкоголь.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. Младший мальчик был в реанимации, и врачи боролись за его жизнь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Однако правозащитники требуют добавить стать «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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#Тольятти
#дети
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В Севастополе ребёнок с открытой формой туберкулеза больше месяца ходил в детский сад
26 июля 2023, 18:29

Фото:istockphoto/oksix

В один из севастопольских детских садов ходил ребенок с открытой формой туберкулеза.
Об этом пишет группа общественной организации «Севастопольские мамы» во «ВКонтакте». По словам родителей, администрация сада утаивала данный факт от семей воспитанников на протяжении 2, 5 месяцев. О болезни ребёнка стало известно в начале мая. А родители узнали только 17 июля.
 
В сообщении говорится, что в группе не проводили дезинфекцию, а детей, которые контактировали с зараженным, никто не обследовал. В зоне риска, по словам общественников, может находиться не только компенсаторная группа (куда ходят дети с ограниченными возможностями здоровья), но и воспитанники из других групп, которые присоединялись к данной  группе во время тихого часа.

По факту ненадлежащих действий администрации ДОУ «Детский сад №114» представители СРОО «Севастопольские мамы» написали жалобу в прокуратуру.

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#Севастополь
#детский сад
#туберкулёз
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В Клину дворник попытался изнасиловать четвероклассницу, заманив в подвал
26 июля 2023, 17:57

Фото: iStock/vmargineanu

В Клину на улице Карла Маркса заманил в свою каморку десятилетнюю девочку, где попытался надругаться над ней, однако ребенку удалось сбежать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 46-летний дворник Бобохон А. подкараулил десятилетнюю девочку возле подъезда и обманным путем заманил ее в свою каморку в подвале. После этого мужчина показал ребенку порнографическое видео, положил на кровать и начал целовать. Однако ребенку удалось вырваться и сбежать. Придя домой, девочка все рассказала маме.

Женщина обратилась в полицию и уже через два дня педофил был задержан. Оказалось, что он является сотрудником жилсервиса РЭУ-8. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#Клин
#дворник
#педофил
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В Москве женщина чуть не наступила на гранату
26 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Москвы чуть было не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Сейчас на место ЧП едут полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что москвичка шла по своим делам в столичном районе Лефортово возле шоссе Энтузиастов, когда заметила гранату под своими ногами. Об этом она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы. В настоящее время место, где был обнаружен предмет, напоминающий гранату, оцеплено. Ожидается приезд полиции и кинологов.

Накануне также сообщалось, что в правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве на Лубянке. При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.

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#граната
#Москва
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AFP: Военные окружили резиденцию президента Нигера Базума
AFP: В столице Нигера Ниамее военные окружили резиденцию главы страны Базума
26 июля 2023, 17:35

Фото: iStock/zabelin

В Нигере мятежники из числа президентской гвардии захватили президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, сообщает издание AFP.
По информации агентства, причиной мятежа могло стать намерения главы государства снять с должности командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Глава государства и члены его семьи не пострадали. 

Местные жители не сообщали о звуках стрельбы или о прибытии дополнительного отряда военных к резиденции. Обстановка остается спокойной, однако, резиденция президента по прежнему заблокирована мятежниками. 

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#военные
#резиденция
#мятеж
#Нигер
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Подмосковные аварийные службы из-за ливней перевели в режим повышенной готовности
26 июля 2023, 17:28

Фото: Минтранс МО

Подмосковная аварийно-восстановительная служба из-за обильных осадков переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Цель – обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры и восстановление систем ЖКХ в части муниципалитетов. В полной готовности к выезду остаются рабочие бригады, имеющие четыре машины для проведения аварийных работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, механизмами грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжёлым оборудованием, а также мобильными генераторами.
 
Также в повышенную готовность переведены коммунальные, аварийные и диспетчерские службы. МинЖКХ Подмосковья держит ситуацию на контроле.

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#МинЖКХ МО
#осадки
#дожди
#грозы
#Московская область
#Подмосковье
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У берегов Нидерландов загорелось судно с автомобилями на борту, погиб человек
26 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Pavel Byrkin

На грузовом судне Fremantle Highway в Северном море у берегов Нидерландов возник крупный пожар. Один человек погиб, еще несколько пострадало. Об этом сообщает береговая охрана страны.
«Сообщение о пожаре на борту судна Fremantle Highway поступило около полуночи. В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланд», - говорится в сообщении.

Добавляется, что экипаж сначала пытался потушить возгорание собственными силами, однако не смогли. Тогда экипаж был эвакуирован с помощью лодок и вертолетов. При этом уточняется, что один член экипажа погиб, еще несколько пострадали, они госпитализированы.

Судно Fremantle Highway перевозило порядка трех тысяч автомобилей из Германии в Египет. По предварительным данным, пожар начался в одном из электромобилей. Пожарные до сих пор продолжают тушить пожар, который может привести к потоплению судна.

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#пожар
#судно
#Нидерланды
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В Ростове в руках у мужчины взорвалась граната
В Ростове в многоэтажке на Вертолетном поле в руках мужчины взорвалась граната
26 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Ростове-на-Дону во дворе многоквартирного дома в руках у неизвестного мужчины взорвалась граната. Об этом сообщает телеграмм-канал Don Mash.
В результате инцидента, мужчина лишился пальцев рук.

По информации портала, громкий хлопок услышали жители многоквартирного дома и обратились в эксренные службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, провели эвакуацию граждан. Пострадавшего срочно направили в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение взрывчатого устройства. 

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#граната
#Ростов-на-Дону
#взрыв
#пострадавший
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Москва и область уходят под воду
Улицы Московского региона затоплены из-за сильного ливня
26 июля 2023, 15:30

Фото: iStock/Doctor_bass

Москва и область уходят под воду из-за накрывших столичный регион мощных ливней, видео с затоплением публикует у себя Telegram-канал SHOT.

На настоящий момент: в московском ТЦ «Филион» затопило парковку, в Селятино и Одинцово машины буквально плавают по дорогам, а из фитнес-клуба «Практика» на Комсомольской сотрудникам скоро придется откачивать воду ведрами.

При этом, синоптики обещают непрекращающийся ливень до самого вечера, вперемешку с градом и грозой.

Пасмурная погода в столице и области сохранится до конца недели.

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#Москва
#Московская область
#Ливни
#Затопления
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Россиянин пытался сбыть поддельные купюры на 25 миллионов рублей
Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей
26 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/Azovsky

В селе Нижний Ольшанец Белгородской области 37-летний мужчина решил не печалиться из-за курса рубля и напечатал поддельных денег на 25 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
В мае россиянин закупился необходимой техникой для изготовления фальшивых денег. Прямо в своей квартире он печатал пятитысячные купюры, на которые, с помощью специального оборудования, наносил защитную пленку и водяные знаки.  

В результате, предприимчивый мужчина напечатал 25 миллионов рублей и решил их сбыть. Однако, его быстро поймали, а все изготовленные деньги изъяли.  

На мужчину завели уголовное дело по статье «Изготовление , хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

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#Белгородская область
#Фальшивые купюры
#Уголовное дело
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