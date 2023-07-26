В Тольятти мать оставила в квартире двух детей без еды и ушла на два дня

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Тольятти женщина закрыла в квартире двух своих детей, одному из которых всего два месяца, без еды и воды и ушла на два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сейчас оба ребенка находятся в больнице. Младший мальчик был в реанимации, и врачи боролись за его жизнь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Однако правозащитники требуют добавить стать «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Читайте также:
В Омске семья с двумя детьми погибла в аварии
В Афганистане дети погибли после взрыва неразорвавшегося снаряда
В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
Элина Позднякова