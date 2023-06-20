В Тольятти ученица автошколы погибла в ДТП во время занятия

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В учебный автомобиль Lada Granta врезалась Lada Vesta на Воскресенской улице
«Интерфакс-Поволжье» пишет, что в Тольятти 29-летняя ученица автошколы скончалась в аварии. В учебную машину Lada Granta врезалась Lada Vesta. Пьяный водитель Lada Vesta подрезал учебный автомобиль.
Машины отбросило на мачты городского освещения.
Девушка скончалась на месте. Также c травмами госпитализирован водитель Lada Vesta. Инструктор получил сотрясение мозга.
Ранее в Анталье в ДТП пострадали российские туристы, водитель автобуса погиб. ДТП случилось в субботу рядом с городом Манавгат. Автобус с 33 туристами направлялся в аэропорт, когда врезался в грузовик, который стоял возле АЗС. Водитель автобуса скончался на месте.
Машины отбросило на мачты городского освещения.
Ранее в Анталье в ДТП пострадали российские туристы, водитель автобуса погиб. ДТП случилось в субботу рядом с городом Манавгат. Автобус с 33 туристами направлялся в аэропорт, когда врезался в грузовик, который стоял возле АЗС. Водитель автобуса скончался на месте.
Мария Фирсова