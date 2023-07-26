В Тольятти женщина заставляла маленьких детей есть кошачий корм

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27-летняя ранее судимая жительница Тольятти избивала малолетних детей и заставляла их питаться кошачьим кормом.
«Блокнот» пишет, что уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тольятти, которая оставила на несколько суток своих детей дома без воды и еды. Плач трехлетней девочки и двухмесячного мальчика услышали соседи спустя несколько дней.
Полицейские выяснили, что женщина постоянно била, унижала и оставляла детей одних. Когда не хотела кормить детей, просто высыпала на пол кошачий корм и говорила: «Жри!».
Детей изъяли из семьи и поместили в государственное учреждение. Возбуждено уголовное дело.
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Мария Фирсова