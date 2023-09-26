В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции

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В Томске 53-летний мужчина убил трех родственников, после чего сдался правоохранителям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД.
«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томск поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний мужчина», — цитирует издание сообщение ведомства.
Задержанный признался в убийстве трёх родственников, тела которых были обнаружены по адресу проживания мужчины.
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