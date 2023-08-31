В Томске врачей подозревают в махинациях с лекарствами для онкобольных

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В СКР считают, что главный врач знал о нарушениях, но всё равно относил недостоверную документацию директору компании. Он подтверждал и передавал счета в медорганизации. При этом у компании не было препаратов, из-за чего помощь пациентам с онкологическими заболеваниями не оказывалась.
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