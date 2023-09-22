В Томске задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге

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В Томской области силовики задержали подростка за попытку диверсии на железнодорожных путях.
«Следователями Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ)», — цитирует РИА Новости текст сообщения.
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