В Томской области дети рассказали о жестокости приёмной матери

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Женщина била приемных детей и жестоко наказывала их. В результате 6-летняя девочка оказалась в реанимации с побоями.
В региональном СК сообщалось, что девочка попала в реанимацию 30 августа в тяжёлом состоянии.
Приёмная мать в качестве наказаний ставила детей под холодный душ, била ремнем, оставляла без еды. По словам мальчика, его сестра до сих пор без сознания, она пережила клиническую смерть, которая продолжалась 18 минут. Ребёнку диагностировали сильное поражение мозга.
В семье до 6 августа также проживала девушка, уехавшая после совершеннолетия. Она обратилась в полицию с заявлением на приемную мать. Всего в семье воспитывалось 8 детей. В данный момент дети изъяты из семьи.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку».
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«Эта женщина выворачивала ей руки, шею, могла согнуть спину и всем весом на неё опереться. Называла это массажем», –рассказывает старший приёмный брат пострадавшей девочки, пишет РЕН ТВ.
В семье до 6 августа также проживала девушка, уехавшая после совершеннолетия. Она обратилась в полицию с заявлением на приемную мать. Всего в семье воспитывалось 8 детей. В данный момент дети изъяты из семьи.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку».
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Мария Фирсова