В Томской области обнаружили 21-летнюю женщину весом в 13 килограмм

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В доме социального обслуживания «Забота» в Томской области обнаружили 21-летнюю постоялицу, которая весит менее 13 килограмм, об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Карташова в интервью для vtomske.ru.
По словам омбудсмена, она обнаружила девушку в ходе регулярного визита в интернат. На самом деле, девушка весит даже менее 13 килограмм, это вес лишь указан в ее медицинской карте.
Выяснилось, что постоялицу попала в «Заботу» из детского интерната, в котором прожила всю жизнь. Она ни с кем не разговаривает и не имеет физической возможности подняться с кровати.
Омбудсмен отметила, что в настоящий момент состояние 13-килограммовой женщины находится под контролем врачей.
Полиция возбудила против «Заботы» уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
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Выяснилось, что постоялицу попала в «Заботу» из детского интерната, в котором прожила всю жизнь. Она ни с кем не разговаривает и не имеет физической возможности подняться с кровати.
«Диагнозов у нее очень много, в том числе ДЦП, тяжелая умственная отсталость, множественный кариес», - прокомментировала ситуацию Карташова.
Омбудсмен отметила, что в настоящий момент состояние 13-килограммовой женщины находится под контролем врачей.
Полиция возбудила против «Заботы» уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
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Евгения Парфентьева