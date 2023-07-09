В Томской области в массовом ДТП погибла женщина

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Три легковых автомобиля столкнулись на 10 км дороги «Стрежевой – Нижневартовск» в Томской области.
В авария погибла 31-летняя женщина, четыре ребёнка получили травмы, сообщает региональная прокуратура.
Массовая авария произошло с участием Honda CR-V, Nissan Tiida и ВАЗ-2110.
Произошло лобовое столкновение, моторные отсеки легковушек оказались практически полностью уничтожены. А ВАЗ съехал в кювет и перевернулся.
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Массовая авария произошло с участием Honda CR-V, Nissan Tiida и ВАЗ-2110.
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Мария Фирсова